Учёные назвали рыбу, предотвращающую развитие сахарного диабета

Зарубежные учёные в ходе очередного исследования назвали рыбу, предотвращающую серьёзные заболевания. Употребление сардин дважды в неделю поможет снизить риск развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

152 добровольцев с преддиабетом разделили на две группы, они на протяжении 12 месяцев питались по специальной методике с одинаковой диетой. Однако представители одной из групп раз в неделю дополнительно употребляли банку сардин, причём рыбу нужно было съедать с костями и кожей, содержащими большое количество солнечного витамина D, фтора, цинка, магния, калия и кальция.

Учёные резюмировали, что сделано научное открытие, поскольку регулярное употребление сардин оказало защитный эффект против диабета 2 типа, а ещё была восстановлена эластичность сосудов. Исследуемая жирная рыба – это не только кладезь питательных веществ, снижающих концентрацию вредного холестерина и стабилизирующих артериальное давление, но и превосходный источник белка, легко усваиваемый организмом.

Сардина – достаточно калорийный продукт, а ненасыщенные жиры в её составе гораздо полезнее, чем жиры животного происхождения. За счёт обильного содержания омега-3 предотвращаются различные заболевания сердечно-сосудистой системы, снижается риск образования тромбов, а также регулируется кровоток в капиллярах. К слову, регулярное употребление сардин улучшает даже зрение и умственные способности.

Источник: terrnews.com