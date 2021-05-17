 

Учёные назвали рыбу, предотвращающую развитие сахарного диабета

17.05.2021, 19:38, Разное
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Зарубежные учёные в ходе очередного исследования назвали рыбу, предотвращающую серьёзные заболевания. Употребление сардин дважды в неделю поможет снизить риск развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
152 добровольцев с преддиабетом разделили на две группы, они на протяжении 12 месяцев питались по специальной методике с одинаковой диетой. Однако представители одной из групп раз в неделю дополнительно употребляли банку сардин, причём рыбу нужно было съедать с костями и кожей, содержащими большое количество солнечного витамина D, фтора, цинка, магния, калия и кальция.

Учёные резюмировали, что сделано научное открытие, поскольку регулярное употребление сардин оказало защитный эффект против диабета 2 типа, а ещё была восстановлена эластичность сосудов. Исследуемая жирная рыба – это не только кладезь питательных веществ, снижающих концентрацию вредного холестерина и стабилизирующих артериальное давление, но и превосходный источник белка, легко усваиваемый организмом.

Сардина – достаточно калорийный продукт, а ненасыщенные жиры в её составе гораздо полезнее, чем жиры животного происхождения. За счёт обильного содержания омега-3 предотвращаются различные заболевания сердечно-сосудистой системы, снижается риск образования тромбов, а также регулируется кровоток в капиллярах. К слову, регулярное употребление сардин улучшает даже зрение и умственные способности.

Источник: terrnews.com



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