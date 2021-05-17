Андре Тан о разводе с женой: Оставил ей все. Каждый месяц большие алименты плачу

По словам Андре Тана, причиной развода стали семейные ссоры.

“Начались ссоры, потому что она запустила свою линию Home Wings и я начал ей советовать:” А давай так, а давай так”. Она говорит: “Нет, я хочу делать свои ошибки”. На фоне работы у нас было очень много ссор. Мы несколько раз разговаривали за семейным столом и поняли, что нам надо развестись и жить отдельно”, – признался дизайнер.

Он с улыбкой отметил, что из-за развода лишился волос, продемонстрировав Осадчей лысину.

“Я оставил ей все. Я оставил большой дом – 500 квадратов, я купил ей новый автомобиль и оставил. Я каждый месяц ей большие алименты плачу. Но не ей, а дочери. Уже прошло больше полгода и мы нормально общаемся”, – резюмировал Андре Тан.

Контекст:

Андре Тан (Андрей Тищенко) родился в поселке Слобожанское Харьковской области в 1983 году. Торговая марка Andre Tan была создана в 2000 году.

Андре Тан был женат на Алине Харечко. Она – основательница бренда домашней одежды Home Wings.

16 мая 2021 года стало известно, что супруги развелись после девяти лет брака. До этого пара не афишировала расставание. У Андре Тана и Харечко есть общая дочь София (2015).

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