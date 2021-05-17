 

Илон Маск снова обвалил курс биткоина одним твитом

17.05.2021, 19:36, Новости дня
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16 мая пользователь Mr. Whale написал, что владельцы биткоинов в следующем квартале могут разочароваться, узнав о продаже компанией Tesla биткоин-активов.

Маск прокомментировал этот твит словом “действительно”. Дальнейшее уточнение о том, что Tesla пока ничего не продала, не помогло.

Indeed

— Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2021

После этого твита биткойн упал на 10% за выходные, достигнув нового трехмесячного минимума. По данным сервиса CoinDesk, 16 мая биткоин стоил $49 442, а после твита Маска утром 17 мая курс составил $42 708. По состоянию на 19.50 биткоин вырос в цене до $43 009.

Контекст:

Предыдущий обвал курса биткоина Маск спровоцировал 13 мая, когда заявил, что Tesla не будет продавать свои электромобили за криптовалюту. Тогда криптовалюта обвалилась на 10%.

Tesla вложила $1,5 млрд в биткоины. После обнародования этой информации 8 февраля цена биткоина выросла на 13%, превысив $44,7 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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