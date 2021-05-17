В автокатастрофе в Турции погибли двое украинских туристов

По данным издания, авария произошла в районе населенного пункта Кумафшары. Автомобиль, ехавший из Денизли в направлении Анталии, потерял управление и перевернулся на придорожное поле.

Сообщается, что к месту происшествия были отправлены бригады медперсонала, спасателей и жандармерии. Один из четырех украинских туристов, бывших в автомобиле, 27-летний Попов, скончался на месте происшествия. Еще троим оказали первую помощь и доставили в государственную больницу города Аджипаям. 28-летняя Пришко умерла в больнице.

Вместе с ними в автомобиле находились еще двое украинских туристов, Владислав Зыкран и Анастасия Несеренко. Они в настоящее время продолжают лечение. Несеренко отправили в университет Памуккале – Hürriyet пишет, что ее жизнь под угрозой.

Погибшие были учащимися Института бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета, сообщается на странице института в Facebook.

“Погибли двое наших студентов. Попов Александр и Пришко Анастасия. Самые лучшие, яркие, талантливые, целеустремленные, активные члены студенческого директората института… Коллектив института искренне соболезнует родным и близким погибших, скорбим вместе с вами”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/biemsumdu/posts/4146781205367653

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