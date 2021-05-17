Мнение: Коротко по Палестине. 17.05.2021

Коротко по ситуации в Палестине.

1. Попытки остановить войну не приводят к результату. Причина как и ранее все та же – в текущем виде ее остановка вряд ли позволит подать все произошедшее как "победу Израиля", что для Нетаньяху попросту смертельно. Одновременно с этим Иран продолжает выжидать и не втягивается в конфикт, который мог бы поставить под угрозу переговоры с США по "ядерной сделке". Отказ от Израиля от прямого вторжения в Газу судя по всему связан с давлением со стороны США, так как в Вашингтоне понимают, что сухопутное вторжение в Газу может спровоцировать обращение за помощью к "Хезбалле" и так далее. Поэтому возникла ситуация, когда "Хезбалла" угрожает помочь, но не втягивается, а Израиль грозит сухопутной операцией, но не переходит к вторжению.

2. В результате, конфликт продолжается как обмен ударами, и в этом сценрии он зависит лишь от размеров ракетных запасов ХАМАС и Исламского джихада. Так как ценные цели в Газе конечны, Израиль чем дальше, тем больше будет заниматься уничтожением различных построек, которые будет пытаться выдавать за "военные цели ХАМАС", хотя уже через несколько дней доходит до смешного и среди целей указывают "дом заместителя командира роты ХАМАС". Но и такие цели быстро закончатся, в то время как основная часть военной инфраструктуры палестинцев находится под землей, где находятся пункты управления, склады вооружений, укрыты основные лидеры и личный состав. В результате, основные потери продолжает нести гражданское население и гражданская инфраструктура Газы, а ХАМАС и Исламский Джихад сохраняют возможности продолжать наносить удары опираясь на накопленный запас ракет и объемы производства кустарных "кассамов" (актуальны для обстрелов Ашкелона и Сдерота). По мере истоящения запасов, интенсивность ударов по центральному Израилю будет падать – поставленные Ираном ракеты закончатся, а производить такие на месте либо невозможно, либо затруднительно.

3. Как и ХАМАС, Израиль в основном несет потери среди гражданских и гражданской инфраструктуры + несет огромные экономические издержки из-за нарушения нормальной экономической жизни на части собственной территории. К этому можно дополнять последствия идущей полу-интифады и "еврейских погромов". Так как экономика Израиля позволяет покрывать расходы на "Железный Купол", он в перспективе сможет обеспечить работу ПВО на протяжении всего конфилкта, даже в условиях снижения процента сбиваемых ракет. Отложенные последствия от Израиля будут зависеть от того, чем завершится эта война.

4. Картинки из Газы между тем делают свое дело – общественное мнение в этой войне явно не на стороне Израиля, даже в условиях попыток мейнстримовых медиа акцентировать внимание на последствиях ракетных ударов ХАМАС и Исламского Джихада. Этому помогает существующий сейчас в США дискурс, где проблемы палестинцев ассоциируют с проблеами поднимаемыми BLM, что можно отметить даже в пропаганде палестинских пабликов. Данная конъюнктура объективно выгодна палестинцам и ее будут доить досуха.

5. Турция по-прежнему отделывается грозными заявлениями, но все как и ранее остается на уровне простой риторики. Да и в целом, если посмотреть на арабский мир, можно увидеть прежде всего массу дежурных заявлений о поддержке, но крайне мало каких-либо действий. "Вы держитесь там, хорошего настроения…" Впрочем, после окончания войны, если ХАМАС уцелеет, что весьма вероятно, он может рассчитывать на солидные финансовые транши (на восстановление Газы и ракетного потенциала), капитализируя свои и чужие жертвы и закрепляя роль главной палестинской группировки. В этой связи ХАМАС конечно не хочет быть обязан Ирану сверх необходимого, особенно, если он уверен, что вторжение в Газу не состоится и надо лишь 1-2-3 недели еще потерпеть под землей.

Пока что Нетаньяху явно проигрывает, не приблизившись к достижению своих целей.

Более подробно по ситуации будет со среды, как в Севастополь вернусь.

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