 

Собянин подарил Заксобранию Омской области букву «А», отвалившуюся с фасада Госдумы

17.05.2021, 19:28, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин передал Законодательному собранию Омской области отпавшую букву «А» с вывески на фасаде здания Государственной думы.

Торжественная церемония вручения буквы прошла в стенах Законодательного собрания Омской области и сопровождалась массовыми гуляньями жителей города. В честь события в Омске был объявлен выходной день, а всем желающим был предоставлен доступ для целования буквы.

Собянин передал Законодательному собранию Омской области букву «А»– Мы благодарны московским властям за содействие в модернизации законодательной системы регионов России. Для кого-то «А» — это первая буква алфавита, а для нас — новый этап в развитии Омской области. Обещаю, что поддержка федеральных конституционных законов от наших депутатов будет ещё выше, — заявил в выступлении председатель регионального парламента Владимир Варнавский.

Завтра в Омске пройдёт праздничная эстафета с буквой «А»: её пронесут по всем улицам, которые были вымощены московской плиткой, провезут во врученных Собяниным трамваях, а также на несколько часов выставят в подаренных станциях московского метрополитена.

После всех мероприятий букву установят на вывеску здания Законодательного собрания на место бывшей буквы «А», украденной ещё в 1997 году. Также правительство Омской области планирует выделить до 2040 года деньги на ремонт других недостающих букв: «З», «К», 4 «О», «Д», «С», «Н», 2 «Е», «Б» и «М».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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