Мнение: Сталин против Мао, недолговечный сталинизм и переписка Павлова с Молотовым

1. Считается, что с маоистским Китаем наша страна рассорилась по вине товарища Хрущёва. Ссора привела к расколу мирового коммунистического лагеря, и возможно, способствовала переходу Китая на сторону зла, в капитализм. Однако есть и другое мнение, согласно которому отношения с Китаем были прохладными ещё при Сталине:

https://ctakan-divanych.livejournal.com/2494665.html

Китайский автор вспоминает события Корейской войны и рассуждает об Иосифе Сталине и Мао Цзэдуне. Если в таланте Мао сомнений нет, то действия Сталина, наоборот, приводят в замешательство. Его страх перед американскими военными неприемлем, ведь именно из-за него он не направил советские самолеты в КНДР, уверен автор.

Гуаньча (Китай): выбор лидера 70 лет назад определил то, какими Китай и Россия стали сегодня

«5 октября этого года исполнилось 70 лет с начала Войны за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу (1950-1953). Можно сказать, что этот год также является еще одной вехой решающей битвы между Китаем и Соединенными Штатами. <…>

Оглядываясь назад на процесс принятия решений во время Корейской войны 70 лет назад и восхищаясь талантом и стратегией Мао Цзэдуна, нельзя не испытывать замешательство по поводу некоторых действий Сталина.

Во-первых, потворство рискованному плану Ким Ир Сена по объединению Кореи. Но после того, как США отправили войска, СССР словно стал черепахой, которая спрятала голову в панцирь, и ничего не предпринял. Он спокойно наблюдал, как американские войска пересекли 38-ю параллель и приблизились к реке Ялуцзян.

Во-вторых, убедив Китай отправить войска, Сталин не сдержал слово и не пожелал, чтобы советские военно-воздушные силы вступили в бой с армией США, вынудив китайских народных добровольцев в одиночку сражаться с американцами. <…>

Как лидер социалистического лагеря Сталин, очевидно, должен был исходить из интересов общего дела, обладать дальновидностью и разработать такую мудрую стратегию, которая шаг за шагом привела бы к очевидному преимуществу социалистического лагеря над капиталистическим, и, наконец, позволила бы победить капиталистов.

Однако, судя по его поступкам в начале Корейской войны, мы не можем утверждать, что Сталин обладает этими качествами!

Например, прежде чем потворствовать Ким Ир Сену в его стремлении объединить Корею, подумал ли он о том, что Соединенные Штаты могут послать войска? Если да, то что следовало делать?

Поддерживая войну за воссоединение Кореи, он в итоге чуть не потерял КНДР — такой Сталин, очевидно, не является мудрым стратегом!

Если вспомнить о том, что СССР оказался практически не готов к нападению Германии в июне 1941 года, стратегические способности Сталина не могут не вызывать больших сомнений.

Кто-то однажды сказал, что, если бы Мао Цзэдун стоял во главе Советского Союза во время Великой Отечественной войны или позволил бы генералу Су Юю взять командование на себя, тогда потери бы составили меньше одной пятой или даже одной десятой от тех, что были. Основанием для этого является то, что КПК никогда не позволяла своим врагам уничтожить армию по размеру больше дивизии!

Если отсутствие у Сталина военного таланта понятно, поскольку он — политик, то его страх перед американскими военными абсолютно непростителен по своей сути.

Фактически, когда армия США послала войска, Сталин мог выразить суровый протест, поскольку у США не было никакого законного основания на вмешательство в гражданскую войну независимой страны. В то же время он мог провести границу для американцев: ни в коем случае не переходите 38-ю параллель! Потому что тогда существовало соглашение между Соединенными Штатами и Советским Союзом!

Следовательно, когда американцы перешли 38-ю параллель, и Сталин вопреки ожиданиям промолчал или выразил лишь устный протест, фактически он уже перестал быть настоящим лидером социалистического лагеря!

Можно сравнить с ним Гарри Трумэна, лидера США: всего за один день было принято решение отправить войска в Северную Корею и заблокировать Тайваньский пролив. <…>

Сталин не осмелился отправить советские самолеты в КНДР именно из страха перед американцами!

А когда верховный лидер социалистического лагеря боится врага, будущее этого лагеря в принципе можно легко определить.

Поэтому, хотя Советский Союз распался только в 1991 году, процесс этот начался десятилетиями ранее, когда Сталин расправлялся с советской элитой!

Основываясь на приведенном выше анализе, мы не можем не восхищаться тем, что разрыв Мао Цзэдуна с Советским Союзом на самом деле был дальновидным поступком, и поэтому он является истинным стратегом!»

Можно вспомнить, кстати, что личные отношения у Мао и у Сталина были не очень. Как знать: проживи Сталин ещё 10 лет, может, дело дошло бы и до серьёзного конфликта с Китаем.

2. Весьма резонный вопрос задаёт блогер konstantinus-a:

https://konstantinus-a.livejournal.com/1440445.html

Кстати, а вас не настораживает, что созданная Сталиным госсистема рухнула уже через 38 лет после его смерти, т.е. практически мгновенно по историческим меркам (просуществовала вдвое меньше чем он сам прожил на свете). А госсистема созданная Кемалем благополучно существует уже 82 года, уже почти на десятилетие дольше, чем весь советский период, и уже на 44 года дольше сталинской госсистемы, и не только не демонстрирует пока никаких существенных явлений загнивания (советская система стала гнить и стагнировать уже ко второй половине 60-х), но и продолжает довольно бодро развиваться.

Можно вспомнить и других, кроме Кемаля, похожих на него, диктаторов, примерно одновременно со Сталиным создавших свои госсистемы:

Чан Кайши на Тайване – госсистема существует после смерти Чан Кайши уже 45 лет, уже на 7 лет дольше сталинской, и не показывает серьёзных признаков увядания, но продолжает успешно развиваться, несмотря на давление материкового Китая.

Ли Сын Ман в Южной Корее – госсистема после его ухода от власти существует уже 60 лет, уже на 22 года дольше сталинской, и продолжает успешно развиваться, не демонстрируя стагнации.

Да даже и похожий уже не на Кемаля, а на Сталина, сталинист и коммунист Мао Цзэдун в Китае – хотя от его госсистемы и остался только голый партийно-государственный каркас (почему она и смогла выжить), в котором не осталось ни капли коммунизма/социализма/марксизма/сталинизма/маоизма, кроме ритуальной внешней мишуры и фразеологии, но, тем не менее, этот каркас, с новым содержанием, продолжает успешно, и как успешно!, развиваться уже 44 года после его смерти, уже на 6 лет дольше сталинской.

И вот только госсистема созданная «сталинским гением» просуществовав всего 38 лет, рухнула в одночасье, и ни одного человека не вышло на её защиту. Странно, правда?

3. Блогер anisiavolga цитирует письмо нобелевского лауреата академика Ивана Павлова председателю советского правительства Вячеславу Молотову:

https://olegmakarenko.ru/2131308.html?thread=801819244#t801819244

Вы напрасно верите в мировую пролетарскую революцию. Я не могу без улыбки смотреть на плакаты: «да здравствует мировая социалистическая революция, да здравствует мировой октябрь». Вы сеете по культурному миру не революцию, а с огромным успехом фашизм. До Вашей революции фашизма не было. Ведь только нашим политическим младенцам Временного Правительства было мало даже двух Ваших репетиций перед Вашим октябрьским торжеством. Все остальные правительства вовсе не желают видеть у себя то, что было и есть у нас и, конечно, вовремя догадываются применить для предупреждения этого то, чем пользовались и пользуетесь Вы — террор и насилие. Разве это не видно всякому зрячему! Сколько раз в Ваших газетах о других странах писалось: «час настал, час пробил», а дело постоянно кончалось лишь новым фашизмом то там, то сям. <…>

…Мы жили и живём под неослабевающим режимом террора и насилия. Если бы нашу обывательскую действительность воспроизвести целиком, без пропусков, со всеми ежедневными подробностями — это была бы ужасающая картина, потрясающее впечатление от которой на настоящих людей едва ли бы значительно смягчилось, если рядом с ней поставить и другую нашу картину с чудесно как бы вновь вырастающими городами, днепростроями, гигантами-заводами и бесчисленными учёными и учебными заведениями. Когда первая картина заполняет моё внимание, я всего более вижу сходства нашей жизни с жизнью древних азиатских деспотий. А у нас это называется республиками. Как это понимать? Пусть, может быть, это временно. Но надо помнить, что человеку, происшедшему из зверя, легко падать, но трудно подниматься. Тем, которые злобно приговаривают к смерти массы себе подобных и с удовлетворением приводят это в исполнение, как и тем, насильственно приучаемым участвовать в этом, едва ли возможно остаться существами, чувствующими и думающими человечно. И с другой стороны. Тем, которые превращены в забитых животных, едва ли возможно сделаться существами с чувством собственного человеческого достоинства.

Когда я встречаюсь с новыми случаями из отрицательной полосы нашей жизни (а их легион), я терзаюсь ядовитым укором, что оставался и остаюсь среди неё. Не один же я так чувствую и думаю?! Пощадите же родину и нас.

Академик Иван ПАВЛОВ. Ленинград 21 декабря 1934 г.

Полную переписку Павлова с Молотовым можно прочесть вот здесь:

http://old.ihst.ru/projects/sohist/document/letters/pav95ist.htm