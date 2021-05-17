Папа Римский призвал не допускать гибели детей на Святой земле

Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта между израильтянами и палестинцами и призвал международное сообщество не допускать гибели детей и мирных жителей. Он также обратился к верующим Мьянмы и пожелал им скорейшего преодоления тяжёлых последствий военного переворота, передаёт Euronews.

«Гибель детей на Святой земле неприемлема», — такими словами Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность вооружёнными столкновениями между сектором Газа и Израилем. По словам понтифика, «ранены сосуществование и братство». Он пожелал израильтянам и палестинцам найти дорогу к диалогу и прощению.

ПАПА РИМСКИЙ ФРАНЦИСК: Я с тревогой слежу за происходящими на Святой землей событиями. Множество людей пострадали и многие невинные жизни прерваны. И среди них много детей. Давайте помолимся о мире.

Ранее Папа Римский Франциск обратился к международному сообществу с призывом искать совместные решения, чтобы уважать многоконфессиональную и многокультурную самобытность Иерусалима.

В воскресенье понтифик возглавил в соборе Святого Петра мессу с участием верующих общины из Мьянмы и также пожелал им скорейшего преодоления нынешнего тяжёлого момента, так как в этой стране уже несколько месяцев не прекращаются акции протеста против правления военной хунты.

Дата выхода в эфир 16 мая 2021 года.

