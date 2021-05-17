 

Володин поддержал предложение Золотова об ужесточении оборота оружия

17.05.2021, 19:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После трагедии в казанской школе Виктор Золотов предложил выдавать медицинские справки для владения оружием только в государственных учреждениях. По мнению директора Росгвардии, выдавать разрешение на получение полуавтоматического и полугладкоствольного оружия можно только после пяти лет владения неавтоматическим гладкоствольным. Помимо этого, необходимо вернуть возрастной ценз в 21 год для выдачи лицензии на владение огнестрельным оружием, считает генерал армии.

Вячеслав Володин поддержал идею директора Росгвардии. Мол, предложение Золотова достаточно взвешенное и заслуживает внимания. Председатель Госдумы считает, что ограничения, о которых говорил Виктор Васильевич, необходимо распространять, в первую очередь, на тех, кто получает оружие впервые.

Володин добавил, что бывают случаи, когда медицинские справки покупаются. Люди, которые получили разрешение нелегально, зачастую не умеют обращаться с оружием и могут пострадать сами.

Напомним, 11 мая в гимназию № 175 в Казани 19-летний Ильназ Галявиев ворвался с дробовиком. Он открыл огонь и взорвал самодельную бомбу. Погибли девять человек, пострадали более 30. Позже выяснилось, что у стрелявшего было разрешение на оружие. Прокуратура выясняет, легально ли он получил документы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.10 / Пригожин из социальных сетей узнал о том, что Валерия станет бабушкой

30.01 / В совете при президенте назвали “осуществимой” идею о присоединении Донбасса к России

12.08 / Российский указ, направленный против деятельности “Радио Свобода” и “Голоса Америки” в России

24.09 / Пассажирский самолет столкнулся с трапом в Шереметьево

04.04 / Умер актер Артем Тынкасов

24.08 / Мнение: Роскосмос скоро будет выпускать сковородки…

10.08 / Медики объяснили, почему лекарства необходимо запивать только водой

25.03 / Ученые из США считают еду, приготовленную вне дома, опасной для жизни

05.05 / Ирина Старшенбаум, Гоша Куценко и Александр Робак на вечеринке по случаю завершения съемок сериала “Инсомния”

07.12 / Автоэксперт рассказал, как продлить жизнь вариатора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика