 

Роскомнадзор допустил замедление YouTube и Facebook в России

17.05.2021, 19:14, Разное
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Представители Роскомнадзора допустили замедление работы социальной сети Facebook и популярного видеохостинга YouTube. На их сайтах был обнаружен противоправный контент.

Если площадки не удалят запрещённые материалы, к ним будут применены санкции.

Ранее ведомство сняло большинство ограничений с социальной сети Twitter, которая была замедлена в России из-за противозаконной информации. Администрация сайта удалила почти все противоправные публикации, сообщает телеканал “360”.



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