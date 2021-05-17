Роскомнадзор допустил замедление YouTube и Facebook в России

Представители Роскомнадзора допустили замедление работы социальной сети Facebook и популярного видеохостинга YouTube. На их сайтах был обнаружен противоправный контент.

Если площадки не удалят запрещённые материалы, к ним будут применены санкции.

Ранее ведомство сняло большинство ограничений с социальной сети Twitter, которая была замедлена в России из-за противозаконной информации. Администрация сайта удалила почти все противоправные публикации, сообщает телеканал “360”.