Роскомнадзор допустил замедление YouTube и Facebook в России
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Представители Роскомнадзора допустили замедление работы социальной сети Facebook и популярного видеохостинга YouTube. На их сайтах был обнаружен противоправный контент.
Если площадки не удалят запрещённые материалы, к ним будут применены санкции.
Ранее ведомство сняло большинство ограничений с социальной сети Twitter, которая была замедлена в России из-за противозаконной информации. Администрация сайта удалила почти все противоправные публикации, сообщает телеканал “360”.
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