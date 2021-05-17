Гейтсу конец – Личное мнение

После сообщения о разводе, в СМИ полилась грязь на Билла Гейтса. Много грязи. Очень много грязи.

Причём, в очень серьёзных изданиях, а не как обычно — в желтухе. Задействованы New York Times, The Wall Street Journal, Daily Beast — самый ТОП мировой журналистики.



Фото: Соцсети

Я-то наивно думала, что хоть один большой развод пройдёт цивилизованно, но теперь ясно вижу — нет.

В чём же обвиняют Гейтса?

Во-первых, New York Times со ссылкой на источники пишет, что глава Microsoft несколько раз приглашал на свидания подчиненных, пока был в браке.

То есть, он — начальник. Видит подчинённую. Говорит ей: а не засвиданкаться ли нам?

Уже одно это в цивилизованном обществе недопустимо. За такое распнут. Даже если, как уверяет New York Times, все инциденты оказались неудачными, потому что на ужин с Биллом никто не пошёл.

И хотя никакого давления со стороны Гейтса не было, все же помнят, что и с женой Билл познакомился на работе.

Значит, было?

Во-вторых, Daily Beast сообщает, что небезызвестный Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в торговле детьми с целью их сексуальной эксплуатации, советовал Биллу развестись ещё несколько лет назад.

Ну, совет — не преступление. А вот связь с Эпштейном, да ещё и контакты с таким человеком, отдых у него в гостях — это очень токсично выглядит.

И хотя представители Гейтса опровергают информацию Daily Beast, такая связь может испортить репутацию даже святого.

В-третьих, совет директоров Microsoft, как пишет уже The Wall Street Journal, рекомендовал Гейтсу покинуть пост из-за отношений с коллегой. Совет получил письмо от сотрудницы, которая утверждала, что у неё несколько лет была интимная связь с Гейтсом.

Доказательств этому, конечно, не было, но сами же понимаете, как работает система #MeeToo.

Что тут сказать? Похоже, Билл Гейтс попал под каток. Связано ли это с разводом? На мой взгляд, а с чем же ещё?

Верю ли я, что Гейтс вот такой, как его малюют сейчас? Нет. Билл — школьный ботаник, который не умеет общаться с женщинами, очень скромный, несмотря на миллиардное состояние, и вообще не может обидеть мухи.

Обвинять такого — одно удовольствие. Забить легче лёгкого. Загнать линейками в шкаф — без проблем. Обобрать и оставить без цента — да сам всё отдаст со страха! Тем более, что ещё год назад сторонники теорий заговоров считали его рептилоидом.

Мне искренне жаль Гейтса. А вам?

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