 

20 любопытных снимков как иллюстрация того, что все познается в сравнении

17.05.2021, 19:04, Разное
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В древности не было возможности притащить огромную рыбину в порт, поэтому морякам никто не верил, когда они описывали размеры этих морских исполинов. К слову, про кракена они тоже рассказывали, а никто до сих пор и не верит. Это большая проблема – описать, объяснить истинную суть вещей, если не с чем сравнить напрямую. Что же, будем исправляться!

Камень, дерево, растущее из него, и озерцо

Но не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд

Камин в этом отеле бьет все рекорды

Индийская Статуя Единства имеет высоту 182 метра, а вместе с постаментом — все 240 метров

Одна из этих линз -3, а вторая -5. Какая из них запотевает быстрее? Правильно, та, которая -3

Разница между снимками 9 лет. Ребятки выросли, но мороженое в лютый мороз кушать не перестали.

Слева старый британский паспорт, времен ЕС. Справа новенький, уже после Брексита.

Велоцираптор – мелкий динозавр, его череп меньше, чем один зуб тираннозавра

Синий шарик показывает, сколько на Земле воды, а серебристый – это весь воздух

Деньги одинакового номинала и количества, новенькие и б/у-шные

Папа с дочкой наряжают елку в 1997 году и они же в 2020-ом

Игровые художники представляют лисиц по-разному

Пейзаж Рио-де-Жанейро – вот так он изменился за полтора столетия

Оконечность хорватского пляжа Златни-Рат может менять форму из-за течений и ветра

Рост мужчины 195 см. А щеночек мастиффа еще растет, ему всего 10 месяцев.

Фото Авраама Линкольна и его потомка. Степень родства 9 раз приставка «пра».

Хвост-вентилятор автоматически включается при словах «хорошая девочка»

Строения Петры в Иордании вовсе не маленькие

В таких огромных амфорах 2500 лет назад хранили зерно и прочие продукты

Слева современное освещение на светодиодах, справа старое на лампах накаливания



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