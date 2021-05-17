20 любопытных снимков как иллюстрация того, что все познается в сравнении

В древности не было возможности притащить огромную рыбину в порт, поэтому морякам никто не верил, когда они описывали размеры этих морских исполинов. К слову, про кракена они тоже рассказывали, а никто до сих пор и не верит. Это большая проблема – описать, объяснить истинную суть вещей, если не с чем сравнить напрямую. Что же, будем исправляться!

Камень, дерево, растущее из него, и озерцо



Но не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд



Камин в этом отеле бьет все рекорды



Индийская Статуя Единства имеет высоту 182 метра, а вместе с постаментом — все 240 метров



Одна из этих линз -3, а вторая -5. Какая из них запотевает быстрее? Правильно, та, которая -3



Разница между снимками 9 лет. Ребятки выросли, но мороженое в лютый мороз кушать не перестали.



Слева старый британский паспорт, времен ЕС. Справа новенький, уже после Брексита.



Велоцираптор – мелкий динозавр, его череп меньше, чем один зуб тираннозавра



Синий шарик показывает, сколько на Земле воды, а серебристый – это весь воздух



Деньги одинакового номинала и количества, новенькие и б/у-шные



Папа с дочкой наряжают елку в 1997 году и они же в 2020-ом



Игровые художники представляют лисиц по-разному



Пейзаж Рио-де-Жанейро – вот так он изменился за полтора столетия



Оконечность хорватского пляжа Златни-Рат может менять форму из-за течений и ветра



Рост мужчины 195 см. А щеночек мастиффа еще растет, ему всего 10 месяцев.



Фото Авраама Линкольна и его потомка. Степень родства 9 раз приставка «пра».



Хвост-вентилятор автоматически включается при словах «хорошая девочка»



Строения Петры в Иордании вовсе не маленькие



В таких огромных амфорах 2500 лет назад хранили зерно и прочие продукты



Слева современное освещение на светодиодах, справа старое на лампах накаливания

