Баллы России на «Евровидении» будут распределены между пострадавшими от её действий странами

Европейский Вещательный Союз принял решение присоединиться к санкциям против России, в связи с чем заберёт у российской исполнительницы Манижи часть её конкурсных баллов в случае её выхода в финал «Евровидения», забранные очки будут распределены между пострадавшими от действий Российской Федерации странами Европы.

– Нам очень нравится песня Манижи и та повестка, которую она поднимает в своё творчестве, но, несмотря на это, мы морально обязаны ответить на агрессию России и передать её конкурсные баллы угнетаемым русскими странам: 30% баллов России по нашему решению получит исполнитель из Чехии, такая же доля достанется представителям Украины, по 10% получат делегации прибалтийских стран, ещё 10% мы оставим на случай выявления новых агрессивных действий России против европейских государства, а остаток, так уж и быть, получит Манижа. Мы надеемся, что российская исполнительница поймёт наши действия правильно, ведь она сама в своих песнях призывает к борьбе с дискриминацией, — заявил руководитель конкурса Мартин Остердаль.

«Первый канал», который и отправил Манижу на конкурс в этом году, пообещал подать апелляцию на данное решение в Европейский суд по правам человека, а представители Нидерландов и Швеции на «Евровидение-2021» заявили о своей поддержке иска России, ведь выступающим от них чернокожим исполнителям по непонятным причинам ЕВС отказал в передачи части баллов Манижы, хотя Россия годом ранее отказалась поддерживать движение Black Lives Matter.

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