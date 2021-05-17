 

В ДНР заявили о крушении беспилотника ОБСЕ в Донбассе из-за действий ВСУ

17.05.2021, 19:01, Новости дня
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Украинские силовики подавили сигналы управления беспилотника специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Camcopter S-100, аппарат потерпел крушение, заявили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В ведомстве подчеркнули, что украинские военные продолжают использовать перемирие с целью наращивания и перегруппировки сил и средств, а также сосредоточения вооружения и военной техники в зоне боевых действий, передает РИА «Новости».

«По данным нашей разведки, с целью сокрытия размещения запрещенного вооружения и военной техники в районе Константиновки боевики мобильной группы 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы… целенаправленно подавили сигналы управления БПЛА СММ ОБСЕ Camcopter S-100, в результате преступных действий беспилотник ОБСЕ потерпел крушение», – сказал представитель ведомства.

Накануне представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что украинские военные установили 270 мин вблизи дорог и домов в Донбассе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского об изменении Минского формата – это инсинуации ради пиара, ни одна из сторон идею не поддерживает. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что включение в нормандский формат новых игроков, в том числе США, не даст положительного результата.



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