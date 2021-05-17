 

Турция обогнала Италию по импорту газа из России

17.05.2021, 19:00, Новости дня
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В первом квартале этого года Турция обошла Италию и стала вторым по величине потребителем газа Газпрома, на первом месте остается Германия, говорится в ежеквартальном отчете компании.

В январе-марте экспорт газа в Турцию вырос в 2,1 раза в сравнении с тем же периодом предыдущего года, до 7,762 млрд кубометров. Поставки в Италию составили 4,613 млрд кубометров (рост на 13,4%), а в Германию – 15,541 млрд кубометров (рост 33,3%). Об этом информирует РИА «Новости».

Согласно проекту генеральной схемы развития газовой отрасли России, в 2035 году объем поставок природного газа по трубопроводам в Европу (включая страны Балтии) по сравнению с уровнем 2019 годом увеличится на 1,8% – до 197,8 млрд куб. метров. При этом возможно, что экспорт российского трубопроводного газа в Европу увеличится на 9,5% по сравнению с 2019 годом – до 212,8 млрд кубометров.

Газпром с начала этого года увеличил добычу газа на 6,9% (4,5 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 70 млрд куб. м. 

В конце прошлого года в Газпроме заявляли, что в 2021 году комапния планирует умеренно нарастить экспорт газа в Европу – до 183 млрд кубометров, а поставки голубого топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в тот же период вырастут вдвое.



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