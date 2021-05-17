Джерри с искусственным интеллектом собирает 28 миллионов долларов, чтобы помочь вам сэкономить на страховании автомобилей

Когда искусство Агравал рос в Индии, поездка на автомобиле была редкостью, а владение автомобилем было мечтой. Когда он переехал в США и купил свою первую машину, он был шокирован тем, сколько она стоит и насколько сложно содержать машину.

В 2012 году он стал соучредителем компании YourMechanic, которая предоставляет услуги по запросу. услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобильных мобильных устройств. На протяжении многих лет он думал о том, как облегчить потребителям поиск автострахования. Поэтому в 2017 году он объединился с Лина Чжан а также Мусавир Шах основать Jerry, мобильное «супер-приложение» для владельцев автомобилей. В январе 2019 года стартап из Пало-Альто запустил сервис сравнения автострахования на базе искусственного интеллекта и машинного обучения. С тех пор он незаметно собрал почти 1 миллион клиентов в Соединенных Штатах в качестве лицензированного страхового брокера.

«Сегодня, как потребителю, вы должны посещать несколько разных мест, чтобы иметь дело с разными вещами», — сказал Аргавал. «Джерри хочет изменить это».

И вот сегодня Джерри объявляет, что он собрал более 57 миллионов долларов финансирования, включая новый раунд серии B на 28 миллионов долларов, возглавляемый Гудвотер Кэпитал. В раунде также участвовала группа бизнес-ангелов, в том числе президент Greenlight Джонсон Кук и генеральный директор Greenlight Тимоти Шихан; Генеральный директор Tekion Джей Виджаян; Джон Макнил, генеральный директор DVx Ventures и бывший президент Tesla и бывший главный операционный директор Lyft; Брэндон Криг, генеральный директор Stash, и Эд Робинсон, соучредитель и президент Stash.

Генеральный директор Аргавал говорит, что Jerry отличается от других автомобильных торговых площадок тем, что стремится помочь потребителям в различных аспектах владения автомобилем (от ремонта до технического обслуживания и страхования до гарантий), а не только в одном. Хотя на данный момент он в основном сосредоточен на страховании, он планирует использовать свой новый капитал для перехода в другие категории владения автомобилями.

Компания также считает, что она отличается от конкурентов тем, что не направляет потребителя на сайт страховой компании, поэтому им все равно придется, например, подписаться на них отдельно. Вместо этого Джерри использует автоматизацию, чтобы предоставлять потребителям индивидуальные расценки от более чем 45 страховых компаний «за 45 секунд». Затем потребители могут подписаться на нового оператора через Джерри, что даже отменит прежние правила от их имени.

«С Джерри вы можете завершить всю транзакцию в нашем приложении», — сказал Аргавал. «Мы не отправляем вас на другой сайт. Вам не нужно заполнять кучу форм. Вы просто дадите нам некоторую информацию, и мы сразу же предоставим вам котировки ».

Компания утверждает, что ее клиенты экономят на страховании автомобилей в среднем около 800 долларов в год. Джерри также предлагает аналогичное предложение по страхованию жилья, но основное внимание уделяется владению автомобилем.

Компания должна что-то делать правильно. В 2020 году выручка Jerry выросла в «10 раз».

По словам Аргавала, в 2019 году Джерри продал страховку на несколько миллионов долларов. По его словам, в этом году компания планирует сделать «в два-четыре раза» больше, чем в прошлом году.

«Нет другого автоматизированного способа сравнения и покупки автостраховки, потому что все API-интерфейсы труднодоступны», — сказал он. «Мы сделали то, что автоматизировали сквозной путь для потребителя, используя нашу инфраструктуру, которая со временем будет только масштабироваться».

Джерри получает постоянный доход от получения процента от премии, когда потребитель покупает полис на его сайте. Поэтому компания сотрудничает с такими операторами, как Progressive, Lemonade и Root, чтобы это произошло.

«Многие торговые площадки являются ведущими. Очень небольшой процент их доходов повторяется », — сказал Аргавал. «Для нас это 100% наших доходов».

В конечном итоге Джерри сам хочет стать перевозчиком, но он реалистичен в том, что потребуется время, чтобы получить лицензию во всех 50 штатах, поэтому он ожидает, что эти отношения будут продолжаться в течение некоторого времени.

Чи-Хуа Чиен из Goodwater Capital отмечает, что страховая отрасль исторически была очень сложной категорией с точки зрения качества обслуживания клиентов.

«Они взяли то, что исторически было болезненным, пугающим и трудным для клиента, и сделали это легко», — сказал он TechCrunch. «Этот опыт со временем будет применяться в более широком смысле для сравнения покупок и технического обслуживания».

Чиен сказал, что его также привлекла сама категория.

«Это конкурентоспособная категория, потому что 100% водителей должны иметь автострахование в 100% случаев», — сказал он. «Это большой рынок, который никуда не денется. А поскольку Джерри работает на ИИ, со временем он будет только лучше обслуживать клиентов и просто расти быстрее ».