Улучшите свою сеть с помощью CrunchMatch на TC Sessions: Mobility 2021

Когда 9 июня на TC Sessions: Mobility 2021 соберутся тысячи знатоков мобильности со всего мира, вам понадобится эффективный и организованный способ использования всех этих возможностей. Встречаться с людьми легко. Встречаться с людьми, которые соответствуют вашим целям и могут помочь продвинуть ваш бизнес вперед — это даже лучше. У нас есть инструмент, который поможет вам в этом.

Но сначала не очень тонкое напоминание из домашнего офиса. Купите пропуск на TC Sessions: Mobility 2021.

А теперь об этом сетевом инструменте. Мы говорим о CrunchMatch, нашей сетевой платформе на базе искусственного интеллекта. Просто зарегистрируйтесь на Mobility 2021, ответьте на несколько быстрых вопросов о ваших бизнес-предпочтениях, и через несколько минут вы автоматически зарегистрируетесь на CrunchMatch. Следите за электронным письмом, в котором рассказывается, как и когда получить доступ к платформе.

CrunchMatch приступает к поиску подходящих совпадений на основе предоставленной вами информации. Алгоритм, который он использует, дает быстрые и точные рекомендации, и он становится умнее, чем больше вы его используете.

Итак, кто входит в список сетей вашей мечты — инвесторы, основатели, инженеры, группы НИОКР, производители, эксперты по цепочкам поставок? CrunchMatch помогает подключаться и планировать частные видеовстречи 1: 1. Продвигайте этих инвесторов, демонстрационные продукты потенциальным клиентам, интервьюируйте потенциальных сотрудников. Это целевой, быстрый и эффективный способ продвижения вашего бренда и развития вашего бизнеса.

«Нетворкинг на TC Sessions: Mobility потрясающий. Наша компания набирает обороты на рынке США, а возможность встретиться и поговорить со всеми игроками очень важна. Платформа CrunchMatch упростила подключение и планирование встреч ». — Мелика Джахангири, вице-президент Wunder Mobility.

И если вам интересно, выходит ли что-то конкретное из нетворкинга на TC Sessions: Mobility, вот как Карин Мааке, старший директор по коммуникациям FlashParking, описала свой опыт.

«Сессии TC: мобильность — это не просто возможность для обучения, это настоящая возможность для установления контактов. Все были увлечены и открыты для создания пилотных программ или других партнерских отношений. Это была самая захватывающая часть. А теперь — благодаря конференц-связи — мы разговариваем с лабораторией инноваций Goodyear ».

Ознакомьтесь с нашим списком спикеров и программой мероприятия и начните разрабатывать стратегию того, каких экспертов по мобильности вы хотите включить в свой список желаний.

Заседания TC: Mobility 2021 состоятся 9 июня. Эта однодневная конференция будет заполнена до отказа участниками со всего мира. Купите пропуск сегодня и улучшите свои сети с помощью CrunchMatch.

Заинтересована ли ваша компания в спонсировании или участии в TC Sessions: Mobility 2021? Свяжитесь с нашим отделом спонсорских продаж по заполнение этой формы.