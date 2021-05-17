Эксперт рассказал о рисках при использовании нового сервиса снятия денег с банковских карт

Предлагаемый банками новый сервис, позволяющий снять деньги с чужой банковской карты при помощи QR-кода, очень опасен. Об этом предупреждает россиян сотрудник «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Эксперт выразил надежду, что банки смогут защитить хотя бы большинство своих клиентов и не допустят массовых случаев мошенничества. Тем не менее, он говорит, что новый метод работы с банкоматами таит в себе потенциальные угрозы.

Проблема в том, что информацию, зашифрованную в QR-коде, не так уж сложно перехватить, утверждает специалист. Поэтому обычным людям лучше использовать дополнительные факторы защиты, например, входить в свой кошелек при помощи кода с СМС. Дополнительная защита никогда не бывает лишней.