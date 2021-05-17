 

Компания Samsung готовит к выпуску новый планшет Galaxy Tab S7 FE

17.05.2021, 18:46, Новости дня
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По имеющейся информации, в начале лета текущего года компания Samsung должна вывести на рынок новую модель планшета Galaxy Tab S7 XL Lite. По словам разработчиков, это будет дополнение к уже существующей линейке.

Напомним, что планшеты Galaxy Tab S7 и Tab S7+ были представлены еще в конце лета прошлого года. Характерной особенностью новой модели будет использование процессора Snapdragon 750G. Также эксперты ожидают, что устройство получит модем для пятого поколения беспроводной передачи данных.

Также источники сообщают о наличии в конструкции планшета графического ускорителя Adreno 619, где объем оперативной памяти составляет 4 Гб. На устройстве будет предустановлена операционная система Android 11.



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