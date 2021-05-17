Кинокритик Шпагин отметил оригинальность фильма «Турист»

Кинокритик и журналист Александр Шпагин предрек фильму «Турист» успех в российском прокате. Эксперт добавил, что тема ленты дико интересная и оригинальная, и на нее найдется свой зритель.

Картина рассказывает о работе инструкторов из РФ в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Фильм на прошлой неделе уже показали жителям в городе Банги. Российская премьера состоится 19 мая в 23:40 в эфире телеканала НТВ.

В его основу легли реальные события, произошедшие в стране в конце 2020 года, когда группировки «Коалиции патриотов за перемены» (СРС) атаковали столицу. Сюжет развивается вокруг судьбы россиянина по прозвищу Турист. В составе группы специалистов, приглашенной местным правительством, он прибыл в ЦАР для подготовки вооруженных сил (FACA). Нападение боевиков на Банги вынуждает инструктора взять в руки оружие, чтобы защитить мирных жителей.

Тренд на патриотическое кино сейчас достаточно популярен и россияне охотно смотрят такие фильмы, сказал Шпагин

«Это дико интересная, оригинальная и своеобразная тема, на которую всегда найдется свой зритель», — считает он.

По словам кинокритика, современная киноиндустрия гонится за результатом. Однако необходимо соблюсти несколько критериев, чтобы фильм стал успешным.

«Хорошая тема и художественное воплощение. В последнее время продюсеры хватаются за идею «ноухау». Это конечно интересно, но самое главное, как отснят фильм!» — уточнил он.

В ЦАР премьера «Туриста» прошла с успехом. На показе, состоявшемся 14 мая, присутствовали почти 20 тысяч местных жителей. На следующий день картину посмотрели около 50 тысяч граждан.