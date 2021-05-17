Учёные испытали на мышах лекарство, блокирующее размножение инфекции SARS-CoV-2

Американские и австрийские учёные испытали на мышах лекарство, блокирующее размножение инфекции SARS-CoV-2. Была разработана экспериментальная противоковидная терапия.

Зарубежные исследователи, представляющие Университет Гриффита (Австралия) и медцентр City of Hope (США), в новом антивирусном подходе использовали технологию подавления генов РНК, называемую миРНК (малые интерферирующие РНК). Стоит отметить, что атака идёт на геном вируса, находящийся в критическом очаге инфекции, а это, по словам учёных, снизит размножение инфекции SARS-CoV-2 на 99,9%.

Лечение с помощью новой методики у заражённых мышей улучшило выживаемость и динамику выздоровления, также у переболевших грызунов в лёгких не обнаружили вообще никаких вирусов. Авторы разработки уверены, что данное лекарство подойдёт как для существующего вида коронавируса, так и для новых мутированных вариаций.

Источник: www.interfax-russia.ru