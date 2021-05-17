 

“Придает биологическую функцию”: Ученые нашли объяснение феномену странных снов

17.05.2021, 18:40, Разное
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Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности феномена странных снов. Как полагают исследователи, наличие необычных сновидений является своеобразной тренировкой мозга перед встречей с неожиданными факторами в реальности.
Отправной точкой исследования ученых, представляющих Университет Тафтса (США), стал тот факт, что человечество всю его многовековую историю интересовали причины появления странных снов, не обусловленных какими-либо реальными аналогиями. Основной преградой для направленного изучения данного феномена всегда являлось отсутствие возможности средств для записи сновидений, поэтому в своем исследовании специалисты в качестве некоего аналога человека решили применить механизм обучения искусственного интеллекта. После проведения профильных тестов они отметили, что определенные ситуации создают предпосылки для “перенасыщения” информацией, и в итоге нейронный “организм” слишком хорошо запоминает весь спектр загруженных в него данных и далее действует по однообразной схеме, воспринимая её как идеальную. Со своей же стороны эксперты, для побуждения искусственного интеллекта к совершению новых непривычных действий, решили внести в механизм обучения некий элемент хаоса.

Согласно предположению ученых, человек предпринимает аналогичные действия при формировании снов. В частности, большая часть людей живет в привычной, однообразной обстановке, в рамках которой дни идентичны, а неожиданные события происходят крайне редко. Однако мозгу просто необходимо держать себя в тонусе, чтобы должным образом обеспечить реагирование на спонтанные новые обстоятельства. В период бодрствования мозгу не дана возможность к искажению данных, поэтому данный орган компенсирует такую потребность в период сна.

“Именно странность сновидений в их расхождении с опытом бодрствования придает им биологическую функцию”, – резюмировали эксперты. При этом они отметили, что сновидения рассматривают как некоторое самостоятельно явление, не считая его “побочным продуктом” жизнедеятельности мозга. Материалы научной работы были опубликованы в The Guardian.

Источник: mir24.tv



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