 

В Великобритании анонсировали кампанию по посадке деревьев в честь 70-летия правления Елизаветы II

17.05.2021, 18:38, Новости дня
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На опубликованном видео 95-летняя Елизавета II запечатлена вместе с сыном, принцем Чарльзом во время посадки первого дерева в рамках этой кампании на территории Виндзорского замка – высадка саженца состоялась еще в начале 2021 года.

Комментируя происходящее, принц Чарльз отметил на камеру, что за время правления Елизавета II посадила около 1,5 тыс. деревьев по всему миру.

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Контекст:

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.

20 ноября 1947 года 21-летняя принцесса вышла замуж за 26-летнего офицера британского флота Филиппа Маунтбеттена. Накануне свадьбы с принцессой Филипп получил титул герцога Эдинбургского. Бракосочетание состоялось в Вестминстерском аббатстве.

В браке у пары родилось четверо детей – принц Чарльз (1948), принцесса Анна (1950), принц Эндрю (1960) и принц Эдвард (1964).

6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI, принцесса Елизавета получила титул королевы Елизаветы II. Коронация состоялась 2 июня 1953 года.

9 апреля 2021 года Елизавета II овдовела. Принца Филиппа, скончавшегося в возрасте 99 лет, похоронили 17 апреля. После отпевания гроб с телом опустили в подземную королевскую усыпальницу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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