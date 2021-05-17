Куса: Израильско-палестинское обострение выгодно исламистам в Газе и правительству Нетаньяху

Израильско-палестинское обострение имеет очень четкую политическую подоплеку, которую глупо не замечать или делать вид, что ее нет.

На мой взгляд, эскалация между Газой и Израилем выгодна двум сторонам – исламистам в самой Газе и правительству Биньямина Нетаньяху.

ХАМАС и “Исламский джихад”, поливая Израиль ракетами, создают грозную и суровую картинку таких вот воинствующих берсерков, которые чуть ли не единственные из всех палестинских фракций бросились на амбразуру ради “правого палестинского дела” на защиту родины.

А с каждым израильским авиаударом, особенно по жилым постройкам или гражданской инфраструктуре, ХАМАС набивают себе политические очки накануне вероятных парламентских выборов в автономии, изображая из себя жертву агрессии и играя на настроениях либеральной публики на Западе.

Благодаря эскалации ХАМАС фактически размазывает своих более умеренных политических оппонентов из ФАТХ и других фракций по стенке, уничтожая их рейтинги и поднимая свое знамя, преподнося свои действия как самоотверженную борьбу за права всего палестинского населения (что совсем не так).

С израильской стороны главным выгодоприобретателем вооруженного обострения стал премьер-министр Нетаньяху, которого эскалация, можно предположить, буквально спасла, так как сорвала формирование оппозиционного коалиционного правительства Яира Лапида, в которое не вошла партия Нетаньяху.

Ракетные залпы ХАМАС, которые эффективно утилизирует система “Железный купол”, позволяет Нетаньяху снова вернуться к риторике “осажденной крепости” и преподносить себя как безальтернативного и самого лучшего премьера военного времени, без которого наступит конец света.

И чем дольше длятся обстрелы, тем выше вероятность премьеру поднять свои рейтинги, а там вскоре либо мандат на формирование правительства вернут ему, либо назначат пятые досрочные выборы на осень, на которые Нетаньяху снова пойдет с жесткой, бескомпромиссной и решительной риторикой. Вдруг в пятый раз повезет, и он все-таки решит свою сверхзадачу – удержаться при власти любой ценой?

Ну, а эскалацию потушат через Египет и Катар, как всегда.

Я не утверждаю, что Нетаньяху и ХАМАС сговорились и устроили всю эту заварушку. Вовсе нет. Но они явно ее используют в своих политических целях, а радикалы это противостояние подогревали с обеих сторон, причем начиная с апреля.

Единственный неприятный побочный эффект очередного витка насилия – это вспышка межобщинных арабско-еврейских столкновений уже в самом Израиле. Вот это серьезно, ибо этим людям еще жить рядом. Каким-то образом. Это показывает, насколько запущенная ситуация с этим конфликтом.

Его не решали много лет, и сейчас на фоне перегретой и накаленной обстановки, а также с учетом высокого процента радикализации как израильского, так и палестинского общества, его решать не будут – даже намек на компромисс вызывает конвульсии и экзальтацию, побуждая политических лидеров скорее не поддаваться на соблазн умеренной риторики.

А еще очень чувствуется вакуум внешнеполитического влияния, международное сообщество не может/не хочет что-либо предпринимать, а потому заполнить этот пузырь пытаются разные страны: Турция, Россия, Китай, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Франция, Британия. Пока что ни у кого не получается, зато заявления об обеспокоенности звучат грозно и уверенно.

Источник: Iliya Kusa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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