Игорь Стрелков задержан для обмена на Виктора Медведчука

Бывшего «министра обороны» ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) сегодня ночью задержали в Москве. В полдень стало известно, что готовится его обмен на украинского политика Виктора Медведчука.

В начале нулевых годов Виктор Медведчук был главой администрации президента Украины Леонида Кучмы, а ныне он возглавляет партию «Оппозиционная платформа – За жизнь». Несколько дней назад ему предъявлено обвинение в государственной измене, он отправлен под домашний арест с электронным браслетом на ноге. Медведчука часто называют «кумом Путина», однако официально это Кремлём никогда не подтверждалось.

Источник в российском МИДе сообщил, что переговоры о передаче Медведчука российской стороне начались сразу после предъявления ему подозрения в госизмене. Украинцы, очевидно, не желая отдавать столь ценную фигуру, запросили нереальную, как им казалось, цену – выдачу Игоря Стрелкова. Однако Россия внезапно согласилась.

– Тут дело даже не в том, что Медведчук не чужой человек Владимиру Владимировичу. Мы просто здраво взвесили, что знает Стрелков и что знает Медведчук. Что бы ни рассказал Игорь Иванович в СБУ, это не идёт ни в какое сравнение с тем, что может рассказать Виктор Владимирович, если мы его не вытащим. Поэтому пусть подавятся Стрелковым, – заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Если всё пойдёт по плану, Стрелкова доставят на пограничный переход Шебекино – Плетенёвка, где и состоится обмен. Согласование процедуры опознания и передачи фигурантов должно закончиться не позднее вторника.

—