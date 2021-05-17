 

Чешский министр подал в суд за статью о его поездке в Россию

17.05.2021, 18:26, Новости дня
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Министр иностранных дел Чехии подал в суд на информационный сайт, который написал, будто во время визита в Россию он собирался обменять информацию по взрывам во Врбетице на поставки российской вакцины от коронавируса. При этом, как пишет Radio Praha, он говорит, что и ехать даже в Москву не собирался, тем более не стал бы раскрывать секретную информацию.


Reuters

Министр иностранных дел Чехии и первый вице-премьер Ян Гамачек собирался приехать в Москву 19 апреля, но визит в итоге был отменён. При этом чешский сайт Seznam Zprávy опубликовал статью, в которой говорилось, будто он собирался приехать в Москву, чтобы обменяться с Россией информацией по взрывам во Врбетице в 2014 году, в причастности к которым обвиняют российские спецслужбы. Взамен он якобы должен был получить российскую вакцину «Спутник V».

Ян Гамачек категорически это отрицает, пишет Radio Praha. Он настаивает, что не стал бы раскрывать никакую информацию по взрывам и выводы чешской разведки. Более того, по его словам, он и не собирался ехать в Москву, а планирование этого визита «должно было служить приманкой».

Так что он подал в суд на авторов заметки в Seznam Zprávy. Также он отметил, что покидать свой пост не намерен. Главный редактор издания, в свою очередь, заявил, что готов в суде доказывать правдивость опубликованной информации, пишет Radio Praha.



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