 

Украинский дипломат – для вступления в НАТО Киеву нужно договариваться с США и Великобританией

17.05.2021, 18:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия сегодня делает всё от неё зависящее, чтобы Украина продвигалась к вступлению в НАТО, уверен дипломат Александр Потехин. При этом, как передаёт «Главред», Потехин считает, что Киеву на пути присоединения к альянсу вряд ли удастся договориться с Францией и Германией, поэтому в решении данного вопроса следует сделать ставку на США и Великобританию.


Reuters

Угрозы со стороны РФ в адрес Украины и действия Москвы на международной арене способствуют интеграции Киева в НАТО, уверен дипломат Александр Потехин. Как пишет «Главред», Потехин добавил, что украинское государство должно предпринимать максимально возможные меры для реализации данной задачи. Однако для того, чтобы достичь успеха на этом направлении, нужно договариваться не с Германией или Францией, а с США и Великобританией. 

Потехин отметил, что часто озвучиваемая проблема, согласно которой интеграция Киева в Североатлантический альянс спровоцирует Россию, не является правильным подходом. Именно Москва провоцирует Запад своими действиями, а Украина должна работать над тем, чтобы достичь успеха в процессе присоединения к коллективному блоку безопасности.

«Как это ни странно звучит, РФ сегодня делает всё от неё зависящее, чтобы мы продвигались в НАТО. Потому что своими угрозами, своим поведением в целом на международной арене она всё больше доказывает свои агрессивные намерения. Россию нельзя спровоцировать, так как именно она провоцирует весь мир. Украина должна занимать очень активную позицию в том смысле, что мы делаем всё от нас зависящее, чтобы стать полноправным членом НАТО», — заявил дипломат.

Кроме того он добавил, что Киеву на пути присоединения к НАТО вряд ли удастся договориться с Францией и Германией, поэтому Украине в решении данного вопроса следует сделать ставку на США и Великобританию.

«Во-первых, Франция. Макрон сегодня пытается играть на поле правого электората, а правые во Франции — это пророссийская сила. Поэтому Макрон будет пытаться разыгрывать именно эту карту. С Германией тоже не совсем всё ясно. Сегодня нам нужен сильный промоутер. И роль нашего промоутера могут играть США и Великобритания», — подчеркнул Александр Потехин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.04 / В Бразилии упали продажи автомобилей на 5,4%

22.12 / Самым популярным в РФ смартфоном в 2020 году стал Samsung Galaxy A51

15.04 / Политика: Неопределившиеся избиратели повлияют на итоги выборов

02.03 / Матвиенко рекомендовала россиянам планировать летние отпуска на родине

29.12 / Турецкая артиллерия обстреляла мирные селения в Сирии

16.03 / В 2017 году бойцы ЧВК “Вагнер” убили и расчленили сирийца. В Следственный комитет РФ передали доказательства их вины

22.07 / Главврач назвал «очень важное» условие для защиты от коронавируса

18.09 / VOAэкспресс 17 сентября 2020

16.09 / Папа Франциск рассматривает возможность визита в Беларусь

03.07 / Военные медики сворачивают полевые госпитали в Дагестане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика