Праймериз “Единой России”: рекордная конкуренция и много новых лиц

Выборщиками на праймериз стали более четырех миллионов россиян. Каждый третий участник предварительного голосования занимается малым и средним бизнесом, примерно столько же представляют волонтерский корпус. Действующим депутатом является лишь каждый четвертый участник праймериз.

«Больше половины – 51,2% – те, кто не связывает себя с партией, не является сторонником, но с сегодняшнего дня готов объединить свою репутацию на стадии предварительного голосования», – отметил Карелин.

Впервые в предварительном голосовании будут участвовать члены Союза добровольцев Донбасса (СДД). “Это люди, которые в 2014 году не побоялись участвовать в горячих точках в противостоянии с теми, кто посягал на целостность русского мира, на роль объединяющего русского языка”, – сказал Карелин.

В этом году праймериз впервые проводится электронно в масштабах всей страны. “ЕР” обеспечила безопасность и легитимность процедуры, отметил сенатор. По его словам, специалисты предотвратили все угрозы.

Праймериз “Единой России” пройдут с 24 по 30 мая. Регистрация избирателей продлится до 28 мая. Итоги предварительного голосования подведут 1 июня, затем съезд партии утвердит кандидатов на выборы в Госдуму.