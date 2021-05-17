 

В Москве провели более 22 миллионов ПЦР-тестов на ковид

17.05.2021, 18:16, Разное
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Москва – лидер среди мегаполисов по числу тестирований на коронавирус. За все время в столице провели свыше 22,1 миллиона ПЦР-тестов на ковид и более 6,7 миллиона тестов методом ИФА на антитела. Если такая процедура совершается в городском учреждении, человек получает СМС-сообщение с результатами анализа.

Как только в столице стали проводить бесплатное тестирование методом ПЦР, горожане проявили к ней интерес. Интересно, что многие москвичи идут на это, чтобы просто быть спокойным. Также люди проявляют сознательность и решаются на тестирование после контакта с зараженным коронавирусом.

Чтобы провести тестирование, жители Москвы могут обратиться в одну из 162 взрослых и 45 детских поликлиник. Результаты анализа также доступны в электронной медицинской карте на mos.ru и в мобильном приложении “ЕМИАС.ИНФО” в течение трех дней после теста.

Ранее сообщалось, что в столице вакцину от коронавируса получили уже 1,3 миллиона человек, 99% не болеют после. Москвичи могут сделать прививку не только препаратом “Спутник V”, но и “Эпиваккорона”. Во время записи на вакцинацию необходимо сообщить врачу о желаемом препарате.

За последние сутки в Москве было выявлено 3573 случая заражения коронавирусом. Еще в апреле 2021 года в день ковидом заболевало по 2-2,5 тысячи человек. Такой рост не является критическим, однако следует помнить о необходимости соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.



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