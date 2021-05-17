Воспаление лимфатической системы: причины, симптомы и профилактика!
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Это важно! Вот как остановить воспаление и предотвратить развитие серьезных последствий!
Считается, что воспаление – это первопричина практически всех проблем со здоровьем!
Воспаление может вызвать много проблем, особенно если речь идет о лимфатических жидкостях, а также лимфоузлах.
Воспаление лимфатических узлов является очень распространенным состоянием, которое обычно возникает из-за множества факторов, таких как инфекции, а также низкий уровень защиты в организме.
Когда защита организма снижается, прежде всего, лимфатические жидкости накапливаются в нашем организме, что может привести к воспалению.
Воспаление лимфатического узла сопровождается, прежде всего, отеком и болью.
Лимфатическая система – это своего рода сеть, которая распространяется по всему организму, например, как кровеносные сосуды.
Она состоит из лимфатической жидкости и узлов, их главная задача – это защищать иммунную систему, тем самым укрепляя наш организм, устраняя вредные вещества, например, токсины.
Давайте теперь посмотрим на основные причины воспаления лимфатических узлов:
После перенесенного гриппа, а также простуды наша иммунная система ослаблена.
Воспаление в полости рта, а также язвы во рту могут быть причиной воспаления лимфатических узлов.
Ушная инфекция также является частой причиной воспаления лимфатических узлов.
Туберкулез или тонзиллит — это заболевания, которые также могут вызвать отек наших лимфатических узлов.
Ревматоидный артрит.
Некоторые лекарства могут привести к воспалению лимфатических узлов, прежде всего, в качестве побочного эффекта.
Лейкемия.
Симптомы воспаления лимфатической системы:
Комок в паху, шее, подмышками или ключице (отек).
Лихорадка или ночные поты.
Болезненные ощущения.
К сожалению, нет волшебной формулы, которая поможет предотвратить воспаление лимфатической системы на все 100%.
Но есть простые рекомендации, которым помогут укрепить иммунную систему и предотвратить эту проблему:
Витамин С: добавьте к своим ежедневным привычкам питания, больше цитрусовых, натуральных соков, фруктовых салатов и т. д.
Регулярно употребляйте витамин Е: присутствует в зеленых листовых овощах, орехах, овсе, пшенице и т. д.
Следите за уровнем цинка, железа и селена. Эти вещества содержатся в оливковом масле, постном мясе, бобовых, лососе, тыкве и т. д.
Кстати, остерегайтесь стресса. Помните, что высокий уровень стресса и тревоги очень негативно влияют на нашу иммунную систему!
Перед тем, как применять любое народное средство, обязательно проконсультируйтесь с врачом!
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