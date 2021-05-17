Полевые цветы и солнечная вода: летние заговоры и обряды на красоту и удачу
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Лето – лучшее время для начала новой жизни. Предлагаем ознакомиться с ритуалами, которые помогут привлечь счастье и удачу, обрести любовь, наладить семейную жизнь. Сила солнечного света поможет вам в исполнении задуманного. Самое главное – искренне верить в то, что ваши мечты исполнятся. И тогда вселенская энергия будет работать в вашу пользу. Итак, давайте узнаем действенные ритуалы.
Удача на все лето
Чтобы в течение всего солнечного сезона наслаждаться радостями жизни и чувствовать себя счастливым, приготовьте талисман. В тихом месте, вдали от автотрасс и оживленных улиц, найдите клевер с четырьмя лепестками. Высушите растение среди страниц книги, как в детстве делали гербарий. Затем проявите фантазию – клевер можно поместить в кулончик или залить жидким полимером, чтобы получить оригинальное украшение, которого больше ни у кого не будет.
Амулет нужно зарядить энергией солнца. Для этого его кладут на подоконник ранним утром, а через несколько часов берут в руки и какое-то время ходят с ним, чтобы зарядить собственной энергетикой. Готовое и заряженное украшение носят постоянно, не показывая никому.
Цветы для удачи
Еще один ритуал предполагает использование магии полевых цветов. Чтобы привлечь удачу, нарвите букет в первой половине дня.
Дома его нужно поставить в нарядную вазу, прочитав предварительно слова заговора:
В доме, где царит уют, удача задерживается, а беды мимо проходят.
На любовь
Если вы одиноки, то можете попробовать привлечь этим летом свою вторую половину. Поможет заговор на чай.
В обычный черный чай добавьте цветы липы, прочтите следующие слова:
Любовь в жизнь привлекаю, одиночества больше не знаю. Как липа сладка и пчел привлекает, так и меня без внимания не оставят.
После этого напиток следует выпить. Ритуал проводить три дня подряд. И очень скоро ситуация в вашей личной жизни изменится в лучшую сторону.
Сохраним красоту
Этот обряд подойдет девушкам, которые хотят на долгие годы сохранить свое природное очарование. Для этого стоит воспользоваться энергетикой солнечных лучей.
Обряд прост – каждое утро нужно наливать небольшое количество воды в чашку, ставить ее на подоконник на несколько минут, чтобы жидкость напиталась солнечной энергией. А затем использовать для умывания. При этом следует читать такие строки заговора:
Солнечным светом умываюсь, на глазах расцветаю, красоту и молодость на долгие годы сохраняю.
Для счастья и гармонии
Чтобы стать счастливым, научиться радоваться каждому моменту, порой не нужно слишком многое. Достаточно по утрам, подставив лицо солнечным лучам, прочесть заговор:
Счастье в свою жизнь привлекаю, больше неудач не знаю.
Проводить простой обряд можно в любой солнечный день. И очень скоро вы заметите, что ваша жизнь изменилась к лучшему, что проблем стало значительно меньше, а шкала настроения регулярно стремится вверх.
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