Полевые цветы и солнечная вода: летние заговоры и обряды на красоту и удачу

Лето – лучшее время для начала новой жизни. Предлагаем ознакомиться с ритуалами, которые помогут привлечь счастье и удачу, обрести любовь, наладить семейную жизнь. Сила солнечного света поможет вам в исполнении задуманного. Самое главное – искренне верить в то, что ваши мечты исполнятся. И тогда вселенская энергия будет работать в вашу пользу. Итак, давайте узнаем действенные ритуалы.

Удача на все лето

Чтобы в течение всего солнечного сезона наслаждаться радостями жизни и чувствовать себя счастливым, приготовьте талисман. В тихом месте, вдали от автотрасс и оживленных улиц, найдите клевер с четырьмя лепестками. Высушите растение среди страниц книги, как в детстве делали гербарий. Затем проявите фантазию – клевер можно поместить в кулончик или залить жидким полимером, чтобы получить оригинальное украшение, которого больше ни у кого не будет.

Амулет нужно зарядить энергией солнца. Для этого его кладут на подоконник ранним утром, а через несколько часов берут в руки и какое-то время ходят с ним, чтобы зарядить собственной энергетикой. Готовое и заряженное украшение носят постоянно, не показывая никому.

Цветы для удачи

Еще один ритуал предполагает использование магии полевых цветов. Чтобы привлечь удачу, нарвите букет в первой половине дня.

Дома его нужно поставить в нарядную вазу, прочитав предварительно слова заговора:

В доме, где царит уют, удача задерживается, а беды мимо проходят.

На любовь

Если вы одиноки, то можете попробовать привлечь этим летом свою вторую половину. Поможет заговор на чай.

В обычный черный чай добавьте цветы липы, прочтите следующие слова:

Любовь в жизнь привлекаю, одиночества больше не знаю. Как липа сладка и пчел привлекает, так и меня без внимания не оставят.

После этого напиток следует выпить. Ритуал проводить три дня подряд. И очень скоро ситуация в вашей личной жизни изменится в лучшую сторону.

Сохраним красоту

Этот обряд подойдет девушкам, которые хотят на долгие годы сохранить свое природное очарование. Для этого стоит воспользоваться энергетикой солнечных лучей.

Обряд прост – каждое утро нужно наливать небольшое количество воды в чашку, ставить ее на подоконник на несколько минут, чтобы жидкость напиталась солнечной энергией. А затем использовать для умывания. При этом следует читать такие строки заговора:

Солнечным светом умываюсь, на глазах расцветаю, красоту и молодость на долгие годы сохраняю.

Для счастья и гармонии

Чтобы стать счастливым, научиться радоваться каждому моменту, порой не нужно слишком многое. Достаточно по утрам, подставив лицо солнечным лучам, прочесть заговор:

Счастье в свою жизнь привлекаю, больше неудач не знаю.

Проводить простой обряд можно в любой солнечный день. И очень скоро вы заметите, что ваша жизнь изменилась к лучшему, что проблем стало значительно меньше, а шкала настроения регулярно стремится вверх.