 

В Общественной палате назвали логичным назначение Ксении Разуваевой главой Росмолодежи

17.05.2021, 18:02, Новости дня
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«Разуваева – известный человек в молодежных структурах и проектах. Ее переход в правительство – хорошее решение для дальнейшего развития молодежной политики в России», – сообщил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Константин Комков, комментируя смену руководства Росмолодежи.

«Это назначение логично. Ранее Ксения возглавляла департамент молодежной политики и добровольческих инициатив управления президента РФ по общественным проектам. Таким образом, сложилась единая команда между ее подразделением и сегодняшним аппаратом в Росмолодежи», – отметил член Общественной палаты РФ, директор Центра регионального развития Курской области Константин Комков.

«Молодежная политика перестала быть черной дырой, как было когда-то, и стала хорошей площадкой для интересных проектов. Много показательных инициатив уже реализовано, среди них – волонтерское движение, акция «Мы вместе», конкурс для школьников и студентов «Большая перемена». Во всем этом Разуваева принимала участие».

Эксперт напомнил, что новый лидер Росмолодежи – выпускница Программы подготовки кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС: «Работает система социального лифта, которая в данном случае помогла реализоваться и Ксении Разуваевой. У нее хорошая правильно организованная карьера, и у нее точно хватит компетенции для нового круга обязанностей». Комков убежден, что приход Разуваевой послужит дальнейшему развитию Росмолодежи.

Позитивно эксперт оценил и назначение ее предшественника Александра Бугаева на пост первого заместителя министра просвещения. «Мне довелось проработать с ним лично несколько лет. Бугаев помог сформироваться сильной команде в Росмолодежи. Его переход в министерство послужит укреплению молодежной политики», – заключил Комков.

Напомним, председатель правительства Михаил Мишустин в понедельник освободил от должности главы Росмолодежи Александра Бугаева, назначив его первым заместителем министра просвещения. Новым главой Росмолодежи премьер назначил 30-летнюю выпускницу программы подготовки кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС Ксению Разуваеву.

Ксения Разуваева занимается реализацией молодежной политики с 2013 года. Была руководителем ФГБУ «Роспатриотцентр», одной из ключевых задач которого является патриотическое воспитание и развитие волонтерского движения в России. В 2015 году по всей стране был сформирован Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, по результатам работы корпуса создано Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». За годы ее работы в «Роспатриотцентре» была выстроена инфраструктура волонтерства в России, созданы ключевые общественные институты (Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров), был организован Год добровольчества в РФ в 2018 году.

Также с 2016 года Разуваева отвечала за организацию проекта по вовлечению и поддержке молодых деятелей культуры и представителей креативных индустрий «Таврида» (Форум, Фестиваль «Таврида-АРТ», Университет креативных индустрий).

В 2017 году Разуваева была руководителем дирекции Всемирного фестиваля молодежи и студентов, участниками которого стали более 25 тыс. молодых людей из 180 стран мира. В 2018 году руководила организационным департаментом в избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Путина.

В 2020 году с началом пандемии Разуваева стала координатором гражданского проекта «Мы вместе», объединившего более 9 тыс. компаний и 200 тыс. волонтеров по всей стране. Занималась организацией проекта «Большая перемена», объединившего более 1 млн детей по всей стране.

До назначения в Росмолодежь возглавляла департамент молодежной политики и добровольческих инициатив управления президента РФ по общественным проектам. Является членом Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Имеет почетную грамоту президента за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, награждена Орденом Дружбы.



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