 

В РФ запретили эротическое аниме про школьника и учительницу

17.05.2021, 18:02, Новости дня
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Японское аниме «Зачем вы здесь, учитель?» запретили на территории России, соответствующее решение вынес Калининский райсуд Петербурга по иску прокуратуры, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Суд удовлетворил административный иск прокуратуры и признал информацию …запрещенной к распространению», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Надзорное ведомство отметило, что в аниме содержится контент порнографического (эротического) характера, но не указаны возрастные ограничения. Сюжет аниме построен вокруг 17-летнего ученика старшей школы и его учительницы, которая появляется в мужской бане, ванной, бассейне и школьном медкабинете.

«Согласно выводам специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, вышеуказанный видеоконтент является вредоносным, поскольку создает стрессовое воздействие на психику несовершеннолетних как визуальной формой материала: неоправданно резкий контраст между эмоционально приятными ситуациями и деструктивными формами подачи образов, что в совокупности с интенсивной эксплуатацией повышенного интереса подростков к сексуальной сфере создает реальную угрозу психической фрустрации (одна из форм психологического стресса, характеризуемая состоянием тревожности и отчаяния, близко по значению с депрессией) эмоционально неустойчивых реципиентов», – пояснили в пресс-службе.

Также опасность для психики может быть связана с разрушением традиционного для российского общества образа учителя (школьного преподавателя), так как в мультфильме демонстрируются неприемлемые с морально-этической точки зрения модели взаимоотношения ученик-учитель.

В январе Колпинский райсуд Петербурга признал запрещенными в РФ аниме «Инуяшики» и «Тетрадь смерти». Позже под ограничения попали мультфильмы «Князь тьмы и герой», «Натюрморт в серых тонах», «Межвидовые рецензенты», «Клинок Маню», «Князь тьмы с задней парты», «Класс убийц».

Позже другой суд увеличил число заблокированных ссылок на аниме, к числу запрещенных добавили мультфильмы «Загадка Дьявола», «Токийский Гуль», «Класс убийц» и эпизод первой серии первого сезона «Класса убийц».



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