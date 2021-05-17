 

Политолог: Грузинским планам евроинтеграции партнерство с Украиной может только помешать

17.05.2021, 18:02, Новости дня
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«Грузинским политикам стоило бы задуматься, поможет ли в евроинтеграции республики «увязка» с Украиной – или, наоборот, притормозит», – сказал газете ВЗГЛЯД грузинский политолог Сосо Цинцадзе. Так он оценил сообщение о создании «ассоциированного трио» Грузии, Украины и Молдавии, которое будет усиленно сотрудничать по вопросам европейской интеграции.

«Безвиз с Европой мы получили тогда, когда нас стали рассматривать отдельно от Украины и, напомню, мы ее намного в этом обогнали. Да и сейчас такая «сдвоенность» может нам помешать. Достаточно сказать, что на членство Грузии в НАТО Россия, возможно, не отреагирует так негативно, как на интеграцию Украины в Североатлантический альянс», – полагает грузинский политолог-международник, бывший руководитель Дипломатической академии Грузии Сосо Цинцадзе.

В понедельник главы украинского, грузинского и молдавского МИДов Дмитрий Кулеба, Давид Залкалиани и Аурелиу Чокой (он также занимает пост и.о. премьера Молдавии) подписали меморандум о создании «ассоциированного трио», которое будет усиленно сотрудничать по вопросам евроинтеграции.

«Грузинским политикам, в свою очередь, стоило бы задуматься, поможет ли в евроинтеграции республики «увязка» с Украиной – или, наоборот, она притормозит этот процесс», – рассуждает Цинцадзе.

Собеседник увязал появление идеи «трио» с внешне- и внутриполитическими планами одного из подписантов – а именно Молдавии. «В этой республике вскоре предстоят выборы в парламент. Вероятно, президент Майя Санду рассчитывает, что новообразованный формат с Грузией и Украиной принесет ей дополнительные очки», – указал грузинский эксперт. Но, заметил Цинцадзе, эта ставка выглядит довольно шаткой. «Представим себе, что  сторонники Европы в Молдавии не победят. Получается, подписанный в Киеве документ сразу становится фикцией», – заметил эксперт.

Добавим, что в апреле сообщалось – президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила молдавской коллеге Санду «начать совместную работу по осуществлению общих целей европейской интеграции».



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