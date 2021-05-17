“Подделка” – в сети обсуждают реакцию Памелы Андерсон на Лили Джеймс в ее образе

Байопик – фильм или сериал, сюжет которого основан на жизни реальных людей, – жанр прекрасный и опасный одновременно. Тем более, если прототип жив и отчетливо помнит то, что собираются кинематографисты облечь в художественную форму. С апреля в Голливуде, на пляжах Лос-Анджелеса полным ходом идут съемки сериала о романе актрисы Памелы Андресон и барабанщика американской рок-группы Mötley Crüe Томи Ли – “Пэм и Томми”. На экране бывших супругов сыграют актеры Лили Джеймс и Себастьян Стэн. Одним из центральных эпизодов картины станет секс-скандал с участием Пэм и Тома в 1995 году, когда интимное видео супругов стало достоянием общественности.

Поклонники с нетерпением ждут выхода 8-серийного мини-сериала на онлайн-видеосервисе Hulu. Многие киноманы, глядя на кадры из будущего фильма, уверены, что Лили Джеймс отлично перевоплотилась в Памелу. Реакция самой Пэм была кардинально иной. По словам ее друзей, Андерсон восприняла новости о сериале, основанном на ее жизни, скептически, назвав проект “дешевой подделкой”. Про актеров, играющих ее и бывшего мужа, она сказала, что “знать их не знает” и что ей “на них плевать”. Как говорят близкие звезды, Андерсон не намерена смотреть сериал.

Лили Джеймс и Себастьян Стэн в образах Памелы Андерсон и Тома Ли

Ее близкая подруга, вдова Курта Кобейна, певица Кортни Лав считает саму идею создания такого сериала подлой, поскольку ситуация, о которой пойдет речь в картине, “вконец разрушила жизнь Памелы Андерсон”.

Это возмутительно. Когда это видео опубликовали, мы записывали новую песню в студии. Абсолютно все — звукоинженеры, продюсеры и остальные мужчины — смотрели этот ролик с настоящим злорадством. Это было отвратительно. Жизнь моей подруги Памелы была разрушена, – сказала Кортни Лав.Кстати, продюсеры шоу обратились к Кортни, чтобы получить права на использование фото и видеоматериалов с ее участием, но Лав отказала.

Напомним, что Томми Ли был первым мужем Памелы Андерсон. Они поженились всего через 96 часов после знакомства, 19 февраля 1995 года на пляже в Канкуне, Мексика. Пережив первую неудачную беременность – в июне 1995 года у Андерсон случился выкидыш, – Пэм родила через год старшего ребенка от Томми – Брэндона Томаса Ли, а в декабре 1997-го на свет появился второй ребенок пары – Дилан Джаггер Ли.

Свадьба Памелы Андерсон и Томми Ли, февраль 1995 года

В этом году актриса, “почетный директор” организации PETA и основательница благотворительного фонда Pamela Anderson Foundation 53-летняя Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз. Ее избранником стал личный телохранитель Дэн Хейхерст, который младше ее на 13 лет.

Пэм и Том, январь 1996 года Пэм и Томми, сентябрь 1995 года