Конор Магрегор в третий раз стал отцом – имя и первое фото ребенка

32-летний ирландский боец смешанных боевых искусств, звезда UFC Конор Макгрегор стал многодетным отцом! У спортсмена родился второй сын, которого пара назвала Райаном. Эту новость Конор сам поспешил сообщить подписчикам, вместе с которой он опубликовал и первое фото с новорожденным.

Клан Макгрегоров теперь состоит из семьи в 5 человек. Родился здоровый мальчик! Малыш и мама, чудо-женщина, – молодцы! Боже, спасибо тебе за все, что ты даешь мне и моей семье в этом мире. Мой новорожденный сын Райан Макгрегор,

– подписал он фотографию, поблагодарил жену за сына и назвав ее “чудо-женщиной”.

Конор Макгрегор с сыном

Напомним, о третьей беременности своей невесты Ди Девлин спортсмен сообщил накануне Рождества. Он опубликовал семейный рождественский снимок, на котором, помимо сына Конора-младшего и дочери Кройи, “позировал” и снимок узи.

Наша семья желает вашей счастливого Рождества! В 2021-м нам есть, чего ожидать, – написал Конор.

Конор Макгрегор с семьейВместе с Конором его возлюбленная Ди Девлин за последние 12 лет воистину прошла огонь, воду и медные трубы. Их знакомство произошло в ночном клубе, когда сурового вида парень по имени Конор еще не был известен на весь мир, ютился в крохотной квартирке в Дублине и жил на пособие по безработице размером в 188 евро. По словам Ди Девлин, столь неблагополучный молодой человек привлек ее внимание своим чувством юмора и оптимистичным настроем:

Он сумел рассмешить меня на первом же свидании, он всегда готов поднять вам настроение, а для меня это важно.

За время своих отношений с Ди Конор не только превратился из перебивающегося на пособиях молодого парня в известного во всем мире бойца – он также стал отцом. В 2017-м у пары родился сын Конор-младший, а в 2019 году – дочь Кройя. Предложение руки и сердца возлюбленной Конор сделал только летом этого года.

Конор Макгрегор и Ди Девлин Конор Макгрегор с сыном Конор Макгрегор с дочерью