Fave с начальным капиталом в 2,2 миллиона долларов стремится связать создателей с их фандомами

Когда Жакель Аманкона Хортон оставила свою должность в Google через семь лет, где она была менеджером по продукту в Google Assistant и различных YouTube продуктов, она знала, что в социальных сетях есть пробелы. Она построила Fave, чтобы восполнить этот пробел, и сегодня компания объявила о закрытии посевного раунда на 2,2 миллиона долларов.

В раунде приняли участие фонд женщин-учредителей, HYBE, Sony Music, Warner Music, Concord Music, Quality Control, Right Hand Management, Techstars Music и Betaworks.

Fave — это отношения между фанатами и создателями. По словам Хортона, у создателей и артистов есть множество способов связаться со своими поклонниками и поделиться своей жизнью, но для супер-фанатов нет способа по-настоящему выразить свое обожание, кроме простого опыта комментирования Опубликовать в Instagram или лайкнуть твит.

Fave разбит по фандомам (начиная со Swifties / Taylor Swift), что позволяет фанатам общаться друг с другом, создавать контент, а также покупать и продавать друг другу тематические товары и произведения искусства. Выход Fave на рынок ориентирован на самих фанатов, хотя есть надежда привлечь на платформу и создателей, что в конечном итоге даст им еще один источник дохода.

Как создатели, так и избранные могут получать доход за счет рекламы или комиссионных за транзакции товаров, продаваемых через торговую площадку. Когда создатели размещают свои собственные товары, они получают 10-процентную скидку. Fave получает 10-процентную скидку со всех транзакций, независимо от того, проданы ли они создателем или поклонником.

Наряду с объявлением о финансировании Fave также запускает публичную бета-версию.

Хортон объяснил TechCrunch, что одна из тактик компании — это взаимодействие с ведущими влиятельными лицами каждого соответствующего фандома. В фан-сообществах есть люди, которые относительно известны как самые популярные фанаты, делятся контентом и часто получают признание создателей.

Fave привлекает этих влиятельных людей на раннем этапе создания фандома, чтобы привлечь остальных фанатов на платформу. Стартап также пытается извлечь выгоду из конкурентоспособности, связанной с тем, чтобы быть супер-фанатом, давая создателям возможность устраивать турниры по пустякам и другие соревнования. Успешные пользователи награждаются баллами, которые можно потратить на торговой площадке.

Хортон сказала, что сама выросла как супер-фанатка и может относиться к пользователям.

«Я была той девушкой в ​​своей спальне, которая знала каждый текст каждой песни, сколько у них веснушек, и засыпала под фильм каждую ночь, просто чтобы услышать звук его голоса», — сказал Хортон. «Но я не мог сидеть в первом ряду на концерте или потратить 70 долларов на толстовку, поэтому артисты ничего от меня не получили, несмотря на мою страсть».

Надежда дать фанатам место, где они могут по-настоящему развеять свой фанатский флаг, и дать артистам возможность напрямую общаться с фанатами. Хотя сейчас у стартапа открыт только один фандом, они активно слушают пользователей платформы, чтобы определить, какие фандомы развивать дальше.