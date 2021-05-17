Представлен бюджетный электрокар Elaris Finn с запасом хода 265 км

Китайский бренд Jiangsu Jintan Changdanghu официально продемонстрировал фирменный электрокар, который по размерам походит на Smart ForTwo.

Новинка выйдет в продажу под названием Elaris Finn и первой ее смогут приобрести клиенты на европейском рынке. Цена за базовую комплектацию электрокара составит от 9,5 тысячи долларов. Автомобиль имеет 48-сильный мотор и предельный разгон до 115 км в час. Еще одним важным параметром называют запас хода, достигающий 265 километров. Кроме того, новый Elaris Finn имеет светодиодные фары, литые диски, подушки безопасности, климат-контроль и ряд других опций.

Более того, в салоне применили крупный дисплей мультимедийного комплекса, а также поддержку систем Apple CarPlay/Android Auto. По поводу поставок в остальные страны пока данных нет.