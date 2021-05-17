 

Правильное сочетание фруктов и овощей может продлить жизнь

17.05.2021, 17:44, Разное
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Ученые, работающие на базе Гарвардской школы, заявили, что правильное сочетание свежих овощей и фруктов может на несколько лет продлить жизнь. В процессе проведения исследования они выявили лучшую комбинацию продуктов для достижения максимальной пользы.
По словам специалистов, в день необходимо употреблять две порции фруктов и три порции овощей. Такое количество приносит наибольшую пользу с точки зрения предотвращения развития хронических заболеваний.

Употребление фруктов и овощей приносит огромную пользу для здоровья. В рационе человека для достижения долголетия должны присутствовать капуста, шпинат, брокколи, цитрусовые, ягоды, брюссельская капуста.

Одна порция подразумевает употребление 80 г продукта. Можно съесть две сливы или же три абрикоса, два киви, семь ягод клубники, 14 вишен. Если речь идет о фруктах среднего размера, то допустимо употребить одну грушу, банан, яблоко, апельсин, нектарин. Одна порция овощей эквивалентна двум брокколи, четырем столовых ложкам зелени, шпината, стручковой фасоли.

Источник: profile.ru



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