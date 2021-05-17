Кейт Миддлтон рассказала о том, почему ее травили в школе

Жители Великобритании обожают Кейт Миддлтон и часто сравнивают ее с мягкой и доброй принцессой Дианой. Со стороны кажется, что у нее идеальная жизнь. Однако так было не всегда, а в школьные годы герцогиня Кембриджская пережила травлю.

39-летняя Кейт Миддлтон призналась, что чувствовала себя глубоко несчастной, когда училась в Беркшире в школе-интернате Даун-Хаус. По словам королевского эксперта Кэти Николл, каждая из воспитанниц данного учебного заведения стремилась стать самой лучшей. Будущей супруге принца Уильяма было тяжело, так как она попала в среднюю школу в 13-летнем возрасте. На тот момент школьницы уже вместе учились два года, поэтому она стала «новенькой».

Эмма Сейл, школьная приятельница герцогини, рассказала, что Кейт Миддлтон не оставалась в интернате с ночевкой, как остальные ученицы. Кроме этого, ее начали травить за высокий рост. На тот момент она была очень высокой и заметно выделялась среди остальных сверстников. Жену принца Уильяма дразнили «долговязой». По словам Эммы Сейл, Кейт Миддлтон с самого начала учебы в Даун-Хаус ощущала себя глубоко несчастной.