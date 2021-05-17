 

Медики рассказали о пользе омега-3 для сердца и суставов

17.05.2021, 17:44, Разное
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Рыба всегда считалась одним из самых здоровых продуктов. Зарубежные медики рассказали о пользе омега-3 жирных кислот для сердца и суставов.
По данным Национального центра дополнительного и комплексного здоровья, употребление одного-двух раз в неделю жирной рыбы (форель, лосось, сёмга, сельдь, килька, сардины и шпроты) и морепродуктов (мидии, устрицы) снизит риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Медики отмечают, что для здоровья сердца важно вести правильный образ жизни без курения, алкоголя и самое главное – без стрессов, а также необходимо уделять внимание физической активности: идеально подойдут пешие прогулки и езда на велосипеде. Ожирение, чрезмерная концентрация вредного холестерина в крови и высокое артериальное давление – тоже факторы риска.

Консультанты по здоровому питанию отмечают, что рыба, содержащая белок и целый кладезь витаминов-минералов, обеспечивает человека омега-3, который невозможно получить из других продуктов. Эти жирные кислоты очищают стенки сосудов от избытка вредного холестерина и укрепляют их, тем самым предотвращая образование холестериновых бляшек. Они улучшают вязкость крови и стабилизируют кровяное давление.

Морепродукты могут являться частью диеты не только для сердечников, но и людей, страдающих заболеваниями суставов, такими как ревматоидный артрит. Для получения результатов необходимо свести к минимуму употребление колбасных изделий и жирного мяса, тортов, сала и топлёного масла.

Источник: www.medikforum.ru



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