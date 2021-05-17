Южанина раскритиковала предложенные Кабмином изменения в Налоговый кодекс

“Он почти на 90% повторяет то, что пытались сделать в прошлом году. Но из комитета этот проект закона так и не вышел. Потому что очень многие ассоциации доказали недееспособность этих норм, вернее, то, что бизнес в этих условиях работать просто не сможет, – отметила политик. – Распространение налогового залога не только на согласованный налоговый долг, но и на сумму начислений, которые обжалуются в административном или судебном порядке. Скажите, пожалуйста, в какой цивилизованной стране не согласовано налоговое обязательство, то есть пришла налоговая, составила акт в соответствии с планом, который им доказали, им абсолютно все равно, правы ли они или не правы. Главное, им доначислить! У них это считается показателем. Не выходи из проверки, пока ты не насчитаешь определенное количество миллионов”.

Она добавила, что налогоплательщик может обжаловать начисления, но на время спора у него могут забрать активы и парализовать работу.

“Есть разница, когда доказано уже всеми возможными процедурами, что плательщик не доплатил, тогда ты можешь брать у него в залог имущество. А когда плательщик будет отстаивать свое право, это будет касаться всех. Мне кажется, что после этой нормы все должны просто выйти на Банковую и говорить: “Нет!” – таким нормам”, – подчеркнула Южанина.

Система возмещения налога на добавленную стоимость, которую предложили в законопроекте, также противоречивая, убеждена она.

“Самое большое достижение предыдущей власти – это было автоматическое простое возмещение налога на добавленную стоимость. Теперь будет дробиться налоговый кредит в отношении только тех операций, которые экспортированы. А если говорить о зерновых и о пищевых продуктах, то еще они должны быть и оплачены. Вы понимаете, сколько сейчас идет экспорта с оплатой после поставки несколько там – 90–120 дней. У нас же сейчас нет валютного регулирования! Но плательщик будет ограничен в оборотных средствах, потому что он не будет получать из бюджета”, – сообщила нардеп.

Политик добавила, что предложенная норма налогового долга может привести к росту проверок и запросов.

“Сейчас у нас есть право налоговой обратиться с запросом к плательщику, чтобы он предоставил документы, если у налоговой есть факты нарушений, установленные у другого плательщика. И через установление таких фактов нарушений они обращаются к вам, до “белого” предприятия, реально работающего: предоставьте нам документы и пояснения по данной операции. А теперь они говорят, что будут обращаться к плательщику, даже если они выявили не факт нарушения, а вероятность нарушения кем-то. А вероятность нарушения – это бесконечные проверки, запросы к налогоплательщику”, – прогнозирует Южанина.

Контекст:

Кабинет Министров 12 мая одобрил подготовленный Минфином проект изменений в Налоговый кодекс. Предполагается, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год.

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