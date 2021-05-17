 

“Кошечка”, “Сводишь с ума”. Тина Кароль показала голый живот

17.05.2021, 17:42, Новости дня
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Артистка дополнила образ косынкой собственного дизайна.

“Кошечка”, – оценили образ певицы фолловеры.

“Сводишь с ума”, – прокомментировали новые снимки артистки поклонники.

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Контекст:

Тина Кароль (Татьяна Либерман) – певица, ведущая и тренер шоу “Голос країни” на канале “1+1”.

В 2005 году Тина Кароль заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году певица представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место.

В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной. В дискографии певицы восемь студийных альбомов, последний из которых под названием “Красиво” вышел в апреле 2021 года.

Певица воспитывает сына Вениамина (2008). Его отец, продюсер Евгений Огир, умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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