“Укрпошта” покупает банк – Смелянский

“Неделю начнем с позитива, тем более, что к нему мы шли долгие четыре года. И вот, когда решение (пусть и компромиссное) утверждено всеми уважаемыми сторонами, “Укрпошта” начинает процесс приобретения банка”, – написал Смелянский.

Тендер на оценщика, который поможет компании в процессе покупки, опубликован на Prozorro.

По словам Смелянского, у приобретаемого банка не должно быть портфеля проблемных активов. Он будет небольшим, без отделений или с небольшим количеством филиалов, так как их у компании “своих 11 тыс.”, отметил Смелянский.

“Сейчас есть две-три таких цели, с которыми мы начнем переговоры. Очень надеюсь закрыть сделку в течение следующих пяти-шести месяцев”, – сообщил глава компании.

https://www.facebook.com/igor.smelyansky/posts/10159319514853007

Контекст:

О намерениях совместить формат почты и банка Смелянский заявил 29 ноября 2017 года.

“Это должен быть и банк, и почта, и розничный магазин. Иными словами: финансово-логистический оператор, который сможет обеспечить на высоком уровне базовые потребности населения”, – говорил он. Смелянский подчеркивал, что у “Укрпошти” будут базовые финансовые счета, сберегательные счета и карточки, но кредиты она выдавать не будет.

НБУ выступил против создания банка в “Укрпошті” – в Нацбанке назвали идею “нелогичной, неконкурентной и рискованной”. По мнению регулятора, это усилит роль государства в банковском секторе, а “Укрпошта” окажется в привилегированном положении по отношению к банкам.

Смелянский в свою очередь заявил, что в случае создания банка в “Укрпошті” компания не будет конкурировать за клиентов с “Ощадбанком” и “ПриватБанком”. По его словам, сеть “Укрпошти” ориентирована на села, откуда эти банки ушли.

19 мая 2020 года Верховная Рада приняла за основу законопроект №2788-д, позволяющий “Укрпошті” заниматься банковскими операциями. Законопроект вводит термин “почтовый счет” и систему таких счетов. Если закон будет принят, он позволит компании открывать и вести почтовые счета, проводить расчетные банковские операции, выпускать и обслуживать банковские карточки, привлекать средства физических и юридических лиц.

В январе 2021 года “Укрпошта” запустила услугу пополнения банковских карт в своих отделениях.

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