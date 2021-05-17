Профильный комитет Рады не поддержал представление Шмыгаля об отставке Степанова

Представление Шмыгаля об отставке Степанова поддержали семь депутатов, семь – воздержались, один выступил против.

Комитет оставил вопрос отставки Степанова на рассмотрение зала парламента.

Шмыгаль основной причиной подачи представления на главу Минздрава назвал неудовлетворительные темпы вакцинации, а также ситуацию с поставками вакцин.

“Темпы… свидетельствуют о неудовлетворительной работе в разгар пандемии Министерства здравоохранения и министра как менеджера”, – подчеркнул глава Кабмина.

Контекст:

Степанова назначили главой Минздрава Украины 30 марта 2020 года. В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за его отставку.

“Украинская правда” со ссылкой на источники писала, что Степанова могут уволить до конца 2020 года, но этого не произошло. Степанов называл слухами сообщения о его возможной отставке и говорил, что не намерен увольняться.

28 апреля 2021 года нардепы от “Голоса” заявили, что нужное количество голосов для внеочередного заседания Рады, где должны рассмотреть отставку Степанова, собрано.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 14 мая подал в Верховную Раду представление об отставке министра здравоохранения.

По информации нардепа от “Европейской солидарности” Алексея Гончаренко, Степанов 14 мая отказался писать заявление об увольнении. По данным источников НВ, министр “бегал по правительственному кварталу” и пытался найти союзников, чтобы удержаться на должности.

СМИ писали, что Степанова может заменить его заместитель, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия 14 мая подтвердил, что кандидатура Ляшко рассматривается на пост министра.

Сам Ляшко 15 мая говорил, что ему пока некорректно комментировать возможное назначение министром вместо Степанова.

17 мая Степанов опубликовал в Facebook видеообращение, к котором заявил, что намерен завершить начатые им реформы в сфере здравоохранения и защитить медсистему от “подковерных игр”. Он также подтвердил, что не писал заявления об увольнении.

—