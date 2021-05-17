 

Большинство украинцев считают, что Украине необходимо разработать собственную вакцину от COVID-19 – опрос

17.05.2021, 17:42, Новости дня
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55% опрошенных думают, что Украине однозначно нужна своя вакцина от коронавируса, 19% – скорее, нужна.

В то же время 21% респондентов выступают против разработки отечественного препарата от COVID-19.

14% украинцев считают, что разрабатывать собственную вакцину Украине не нужно, 7% – скорее, не нужно.

Опрос проводился 4–8 мая методом личного формализированного интервью среди 2000 респондентов в возрасте 18 лет и старше на территории Украины, подконтрольной правительству. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.

Контекст:

20 октября 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому представили результаты доклинических испытаний “оригинального украинского кандидата в вакцины” от коронавирусной инфекции COVID-19. В Офисе президента заявляли, что “кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода”.

Один из разработчиков вакцины Михаил Фаворов в октябре отмечал, что она может быть создана через 9–12 месяцев. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что стоимость разработки вакцины может составить 100–150 млн грн.

В конце марта 2021 года главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что Минздрав не рассчитывает на создание отечественного препарата. Он не знает, как будет финализирован концепт.

3 апреля Степанов заявил, что украинская вакцина от COVID-19 может быть дороже, но “на это нужно пойти”, поскольку ее разработка является вопросом национальной безопасности.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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