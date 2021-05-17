Агрессивная Россия жаждет чтобы к ней относились как к Великой державе

Владимир Путин, как некий геополитический Альфред Хичкок, генерирует тревожную неопределенность в мировых делах,

Лилия Шевцова 16 МАЯ 2021

В определенной степени, президент Путин получает то, чего добивается © Алексей Никольский / СПУТНИК / AFP / Getty

На открывшейся 9 мая конференции о будущем Европы, лидеры ЕС пригласили граждан «присоединиться к дискуссии» о дальнейших путях развития континента. В Вашингтоне, президент Джо Байден, объявляя об амбициозных планах по преобразованию экономики и общества США, призвал к «единству». Для Запада способ справиться с кризисом – создать образ лучшего общего будущего.

Россия, напротив, в поисках единства обращается к прошлому. На военном параде на Красной площади, также состоявшемся 9 мая, президент Владимир Путин заявил, что советские люди, на своем пути к победе над фашизмом во Второй мировой войне, боролись «в одиночку». Таким образом он подтвердил, что РФ и Запад находятся на противоположно направленных траекториях.

Акцент Путина на прошлых достижениях его страны может на какое-то время обеспечить стабильность в России. Его правление извлекает выгоду из того факта, что Кремль сегодня не сталкивается с серьезными внутренними или внешними угрозами. Почему же тогда Путин действует как некий геополитический Альфред Хичкок и создает тревожную неопределенность в международных отношениях, заставляя западных лидеров играть в игру «кто моргнет первым»?

Очевидно, что личные настроения Путина как главного лица, принимающего решения в России, имеют определенное значение. Однако гораздо более важной является логика российской системы власти с ее требованием признания на мировой арене статуса России как великой державы. Согласно этой логике, Россию нельзя игнорировать и она должна быть участником глобального концерта держав. Она считает, что агрессивный мачизм – это входной билет на концерт.

Несмотря на подавление инакомыслия внутри страны и антизападную риторику государственной пропаганды, политика Кремля направлена ​​на предотвращение превращения РФ в “осажденную крепость”. Потому что, чтобы быть “великой державой”, РФ должна сидеть за одним столом с равными по уровню “коллегами”. Чтобы удовлетворить свои глобальные устремления и соответствовать логике своего внутреннего устройства власти, РФ должна быть одновременно с Западом и против него.

В некотором смысле Путин получает то, что хочет. Байден предложил провести американо-российский саммит, и лидеры ЕС стараются поддерживать открытые линии диалога с Москвой, несмотря на низкий уровень взаимного доверия. Однако, если западные правительства надеются найти какой-то способ сосуществования с Россией, они могут быть разочарованы.

Ибо цена, которую Кремль готов заплатить за риски которые повлечет за собой его политика, выше, чем цена, которую Запад готов наложить на Россию за их предотвращение. По сути, Запад проводит в отношении РФ двойную политику сдерживания и сотрудничества. Однако в последнее время эта политика столкнулась с проблемой, заключающейся в том, что сотрудничество останавливается каждый раз, когда Запад чувствует необходимость сдерживать Россию. Если они хотят, чтобы их подход сработал, западным странам придется более четко разделить эти два направления.

Здесь есть важные отличия от советско-западного противостояния эпохи холодной войны. В те десятилетия Советский Союз непреднамеренно консолидировал единство Запада, ведя себя таким образом, чтобы усилить приверженность Запада принципам либеральной демократии и верховенства закона. Сегодня постсоветская РФ подрывает Запад, подражая его либеральным принципам и проникая «внутрь» западных обществ через свою политическую и экономическую элиту, деловые операции и мощные лоббистские машины.

Отчасти по этим причинам Западу трудно установить четко определенные «ценники» для России за то, что он считает неприемлемым. Недавнее Кремлем наращивание военной мощи на границах Украины, очевидно, не было красной линией для ЕС. Но уступка Москве просто поощряет ее напористость.

Тем не менее Россию ждет горькое разочарование. Международные запугивания Путина укрепляют его имидж сильного лидера у себя дома. И, в то же время, постоянное испытание Кремлем терпения Запада скрытно подтачивает Россию более хитроумным способом.

После распада Советского Союза Москва научилась использовать Запад как экономический и технологический ресурс. Российские элиты сделали Запад своим домом. Но чтобы сохранить Запад как ресурс, РФ необходимо доверие западных партнеров. Вместо этого кремлевские игры в тревожную неопределенность в стиле Хичкока вызывают подозрения Запада и инстинктивный порыв прибегнуть к сдерживанию.

Здесь есть потенциальная ловушка и для Запада. Его двойная политика помогающая российским властным структурам, которые развивались при Путине, хромает на обе ноги. Поведение Кремля и его агентств на международной арене Запад считает неприемлемым. Но Запад вряд ли может попытаться подорвать их, не рискуя, что РФ погрузится в нестабильность. Готов ли Запад к огромной неопределенности в мире, когда существующие силовые структуры в Москве обрушатся до того, как на их место появится какая-либо внутренняя альтернатива?

Лилия Шевцова – автор книги «Путинская Россия» и член Фонда «Либеральная миссия»