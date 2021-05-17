Володин обсудил Нагорный Карабах с главой парламента Армении
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Володин отметил, что межпарламентские контакты России и Армении продолжают развиваться. Стороны активно поддерживают диалог, сказал спикер ГД.
Пандемия наложила отпечаток, но постепенно этот фактор остается позади, констатировал председатель Госдумы. “В ближайшее время, надеюсь, встретимся уже и в рамках Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которая состоится 1 июля», — сказал Володин.
В ходе встречи политики обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Они отметили вклад президента Владимира Путина в урегулирование конфликта.
«Наш президент много сделал, чтобы остановить этот конфликт, который мог перерасти в жуткую ситуацию», — сказал спикер ГД.
Мирзоян назвал отношения двух стран братскими. «Я уверен, никто не сомневается, что эти отношения будут дальше динамично развиваться и укрепляться», — отметил он.
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