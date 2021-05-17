 

В Уголовном кодексе появится статья «Глобальное потепление»

17.05.2021, 17:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Депутаты Госдумы приняли поправки в Уголовный кодекс РФ. Согласно изменениям, свод законов пополнится новой статьёй под порядковым номером 466 «Глобальное потепление», предусматривающей освобождение от ответственности граждан, осужденных по статьям УК за нанесение вреда экологии, при условии, что ущерб нанесён на территориях с вечной мерзлотой.

Статья «Глобальное потепление» также призвана улучшить условия для ведения бизнесаАвторы документа уточняют, что процессы, связанные с глобальным потеплением, не зависят от воздействия человека, следовательно его вина в техногенных катастрофах отсутствует или сильно ограничена. Статья «Глобальное потепление» также призвана улучшить условия для ведения бизнеса, сэкономив на лишних расходах.

– В нашем экологическом законодательстве очень жёсткие статьи за загрязнение природы. При этом, все хотят, чтобы безработицы не было, а платились налоги в бюджет. В итоге крупнейшие налогоплательщики, такие как «Норникель», вынуждены платить огромные штрафы. Хотя виной всему вечная мерзлота и глобальное потепление, из-за которой она тает. В итоге в тюрьмах оказываются тысячи россиян, а это сломанные жизни не только для них, но и их родных и близких. А как нам бороться с глобальным потеплением? Если кто знает, пусть расскажет, – сказал депутат Сергей Потанин.

После вступления в силу новой редакции УК в случае экологических происшествий на территориях с вечной мерзлотой граждане освобождаются от ответственности, а уголовное дело возбуждается против природы, которая и понесёт наказание.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.06 / Мнение: Вспоминая самоизоляцию…

03.08 / Телеканал ТНТ покажет сериал “Фитнес” с Софьей Зайкой и Романом Курцыным

01.03 / Мнение: КНДР эпохи Ким Чен Ына

19.03 / «Он тоже в гробу лежал»: Жорин объяснил почему «Крот» и водка не берут Алибасова

03.02 / Ученые раскрыли неожиданный эффект утреннего кофе

16.04 / Мнение: Зоны безопасности

19.03 / Мнение: Альфа-Банк начал охоту на телефонных мошенников

28.04 / Роскосмос заказал разработку ракеты для отправки в космос животных

06.05 / Страшная авария с подростками на мотоцикле попала на видео

16.02 / Белым американцам откачают вакцину в пользу чернокожих и азиатов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика