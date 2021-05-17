В Уголовном кодексе появится статья «Глобальное потепление»

Депутаты Госдумы приняли поправки в Уголовный кодекс РФ. Согласно изменениям, свод законов пополнится новой статьёй под порядковым номером 466 «Глобальное потепление», предусматривающей освобождение от ответственности граждан, осужденных по статьям УК за нанесение вреда экологии, при условии, что ущерб нанесён на территориях с вечной мерзлотой.

Авторы документа уточняют, что процессы, связанные с глобальным потеплением, не зависят от воздействия человека, следовательно его вина в техногенных катастрофах отсутствует или сильно ограничена. Статья «Глобальное потепление» также призвана улучшить условия для ведения бизнеса, сэкономив на лишних расходах.

– В нашем экологическом законодательстве очень жёсткие статьи за загрязнение природы. При этом, все хотят, чтобы безработицы не было, а платились налоги в бюджет. В итоге крупнейшие налогоплательщики, такие как «Норникель», вынуждены платить огромные штрафы. Хотя виной всему вечная мерзлота и глобальное потепление, из-за которой она тает. В итоге в тюрьмах оказываются тысячи россиян, а это сломанные жизни не только для них, но и их родных и близких. А как нам бороться с глобальным потеплением? Если кто знает, пусть расскажет, – сказал депутат Сергей Потанин.

После вступления в силу новой редакции УК в случае экологических происшествий на территориях с вечной мерзлотой граждане освобождаются от ответственности, а уголовное дело возбуждается против природы, которая и понесёт наказание.

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