DС Сomics представили нового супергероя «Крепкий орешек»

Известное американское издательство DC представило нового супергероя во франшизе “DC Неуязвимые” по имени “Крепкий орешек”.

Новый персонаж станет одним из сильнейших героев на ряду с Суперменом.

В описании “Крепкого орешка” значиться, что героя зовут Алекс Лукмен, а сам он родом из некой вымышленной восточноевропейской страны. Свои способности Алекс получил благодаря облученному радиацией с ЧАЭС картофелю, который наделил его нечеловеческими силами и выносливостью. Благодаря этому он избавил свою страну от захватившей власть женщины, принеся соотечественникам долгожданную свободу.

Первое появление “Крепкого орешка” ожидается в новой серии комиксов “Неуязвимых” в конце 2021 года.

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